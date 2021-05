PolitiFact supprime le rapport 2020 indiquant la théorie selon laquelle COVID a fui pour le “ complot démystifié ” du laboratoire de Wuhan ⋆ .

PolitiFact, un groupe de vérification des faits lauréat du prix Pulitzer, a retiré un rapport de septembre 2020 qualifiant l’analyse d’un virologue de Hong Kong selon laquelle COVID-19 provenait d’un laboratoire de «théorie du complot démentie».

«L’affirmation est inexacte et ridicule», lit-on dans la vérification des faits originale, selon The Epoch Times. «Nous le notons Pants on Fire!»

Une note de l’éditeur lundi a déclaré que le groupe avait retiré mais avait réalisé la déclaration originale.

“Quand cette vérification des faits a été publiée pour la première fois… Les sources de PolitiFact incluaient des chercheurs qui affirmaient que le virus SARS-CoV-2 ne pouvait pas avoir été manipulé. Cette affirmation est désormais plus largement contestée. Pour cette raison, nous supprimons cette vérification des faits de notre base de données en attendant un examen plus approfondi. À l’heure actuelle, nous considérons que l’allégation n’est pas étayée par des éléments de preuve et en litige. “

Certaines des nouvelles preuves sont incluses dans un rapport des républicains sur le comité permanent de sélection permanent de la Chambre contrôlée par les démocrates sur le renseignement qui indiquent une fuite possible à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.

