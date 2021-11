Politique Bitcoin de gauche à droite et hors de la carte

Le plus grand groupe de détenteurs de bitcoins est facilement celui qui a peu ou pas de position politique profonde à ce sujet. La plupart de ce groupe, qui comprend de nombreux adoptants institutionnels et ceux qui viennent de Wall Street, s’intéressent strictement au record de valeur du bitcoin en termes de valeur en dollars. J’inclurais également ici de nombreux technocrates purs, tels que ceux qui s’intéressent au potentiel de la blockchain pour améliorer l’efficacité des paiements transfrontaliers. Comme l’a souligné à juste titre le chercheur David Golumbia, ces deux groupes «apolitiques» peuvent être attirés par une rhétorique plus à droite du bitcoin.

