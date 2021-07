Politique britannique : Owen Jones indigné par la gifle du socialisme des jeunes Britanniques | Politique | Nouvelles

in

Au cours d’une conversation avec le Dr Kristian Niemietz de l’Institut des affaires économiques où le couple a discuté des résultats d’une récente enquête de l’IEA qui a révélé qu’un étonnant 67% des jeunes Britanniques veulent un système économique socialiste, Mike Graham a martelé les socialistes britanniques modernes comme « plus – les classes moyennes privilégiées”. Il a ensuite visé le mouvement en soulignant les failles de l’idéologie avant de ridiculiser les personnes impliquées. Mais ses commentaires ont déclenché une réaction de colère du chroniqueur de gauche du Guardian et socialiste autoproclamé Owen Jones.

Le Dr Niemietz a déclaré : « Nous avons demandé aux gens ‘ce qui vous vient à l’esprit quand vous entendez le mot socialisme.

«Et ce sont exactement des mots tels que l’équité, les travailleurs, le public, l’égalité, la communauté – des choses comme ça me viennent à l’esprit.

« Nous leur avons également donné la possibilité de citer des exemples du monde réel…. Mais pratiquement personne ne mentionne cela (aucun pays).

« Cela fait partie du problème, que le socialisme n’est pas jugé par son record du monde réel. »

« Nous avons demandé si vous étiez d’accord avec la déclaration suivante : « le socialisme est une bonne idée, il n’a tout simplement pas fonctionné dans la pratique jusqu’à présent parce qu’il a

« Nous avions 75 % d’accord avec cette affirmation !

Le Dr Niemietz a poursuivi en expliquant comment « vous ne pouvez pas vraiment vaincre le socialisme » ajoutant « peu importe le nombre de fois où il échoue, ses fans diront toujours que ce n’est pas du « vraiment du socialisme ».

Et dans une brochette brutale, M. Niemietz a déclaré: “Cela montre simplement qu’il est maintenant plus un chef spirituel… il est plus ce que Kim il Sung est pour la Corée du Nord!”

Mais les commentaires ont provoqué une réaction furieuse du chroniqueur et socialiste du Guardian Owen Jones.

S’adressant à Twitter, M. Jones a pris à cœur les commentaires de M. Graham et a tweeté comment l’animateur de talkRADIO a mal interprété les adeptes du socialisme au Royaume-Uni.

Il a tweeté: “L’un des plus grands récits politiques de notre époque est que les jeunes – qui louent principalement à titre privé, sont criblés de dettes, souvent dans des emplois précaires et à faible revenu – sont tous de la classe moyenne – tandis que les personnes âgées – dont beaucoup possèdent leurs maisons carrément – sont toutes de la classe ouvrière.”