Politique commerciale prolongée de six mois jusqu’au 30 septembre

FE avait signalé pour la première fois le 21 mars que l’annonce d’un nouveau FTP pourrait être retardée, non seulement en raison de perturbations induites par Covid, mais aussi d’un dilemme politique concernant la poursuite de certains programmes d’exportation clés qui ont été contestés avec succès par les États-Unis dans le monde. Organisation du commerce (OMC).

Le gouvernement a encore prolongé mercredi la validité de l’actuelle politique commerciale extérieure (FTP), qui fournit une feuille de route pour stimuler le commerce extérieur des biens et services, de six mois jusqu’au 30 septembre.

La dernière décision permettra aux exportateurs de continuer à bénéficier d’incitations dans le cadre d’un ensemble de programmes existants – y compris la remise des droits et taxes sur les produits exportés (qui a remplacé le programme phare des exportations de marchandises en provenance de l’Inde, ou MEIS, à partir du 1er janvier), le système de péréquation des intérêts. et le régime de subventions au transport (pour les exportations agricoles) – sans aucun hoquet.

La validité du FTP pour 2015-20 a déjà été prolongée d’un an jusqu’au 31 mars 2021 à la suite de la pandémie de Covid-19, principalement pour maintenir la stabilité des politiques et atténuer le coup porté aux exportateurs.

L’exemption du paiement de l’IGST et de la compensation des importations effectuées au titre des autorisations anticipées / EPCG et par les unités axées sur l’exportation a également été prolongée de six mois jusqu’au 30 septembre. De même, la validité des certificats de «titulaire du statut» pour les exportateurs sera également être prolongé jusqu’à fin septembre. Un tel certificat suggère qu’une entité est reconnue par le gouvernement en tant que maison d’exportation / maison de commerce ou maison de commerce vedette. Une déclaration du ministère du Commerce a suggéré que l’extension vise à assurer «la continuité du régime politique» compte tenu de la situation sans précédent découlant de la pandémie.

Le gouvernement a budgété Rs 13 000 crore pour le programme RoDTEP pour FY22. Mais les dépenses réelles dépasseront probablement de loin l’allocation budgétaire, ont déclaré les exportateurs. De même, dans le cadre du système de péréquation des intérêts, le gouvernement a budgété `1 900 crore pour FY22, contre Rs 1.600 crore (RE) pour FY21. Ce régime permet généralement aux exportateurs manufacturiers et marchands une bonification d’intérêts de 3% sur les crédits en roupies avant et après expédition pour les exportations de 416 produits (lignes tarifaires).

Les incitations sont essentielles pour empêcher les exportations de continuer à baisser au lendemain de la pandémie, car les chaînes d’approvisionnement ont été touchées et la demande des marchés clés a également faibli. Les exportations de biens en février ont augmenté de 0,7% sur un an, même si la contraction au cours des 11 premiers mois de cet exercice était encore de l’ordre de 12%.

Washington avait affirmé que ces programmes étaient incompatibles avec les règles du commerce mondial et que «des milliers d’entreprises indiennes reçoivent des avantages totalisant plus de 7 milliards de dollars par an grâce à ces programmes».

L’Inde avait fait appel de la décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC en réponse à la demande des États-Unis en novembre 2019. Mais avec l’organe d’appel de l’OMC demeurant dysfonctionnel depuis plus d’un an maintenant, ironiquement en raison du blocage par les États-Unis de la nomination des juges, le sort de l’attrait de l’Inde reste incertain.

Les programmes qui ont été contestés comprennent le MEIS et ceux relatifs aux zones économiques spéciales, aux unités axées sur l’exportation, aux parcs technologiques de matériel électronique, aux biens d’équipement et aux importations en franchise de droits pour les réexportations.

Alors que l’Inde a déjà remplacé le MEIS, le plus grand programme, avec un programme de remboursement d’impôt conforme à l’OMC à partir du 1er janvier, d’autres se poursuivent. New Delhi estime qu’elle a de solides arguments et que le verdict de l’organe d’appel, quand il vient, devrait aller en sa faveur. À moins qu’une décision ne soit prise par le tribunal d’appel sur l’appel, les conclusions du groupe spécial de règlement des différends de l’OMC ne peuvent pas être contraignantes pour l’Inde.

La pandémie a également contraint le gouvernement à entreprendre un examen complet de son architecture FTP pour les cinq prochaines années, étant donné que le pays a désormais besoin de nouvelles réponses politiques pour contrer les dégâts massifs causés par la pandémie.

