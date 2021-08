Politique d’Act East : la flotte orientale de la marine indienne se dirige vers l’Indo-Pacifique en direction de Guam pour l’ex Malabar

in

Les exercices bilatéraux entre les deux marines se termineront par un exercice de passage avec la Royal Brunei Navy en mer le 12 août 2021. (Crédit photo : Indian Navy)

Dans le but d’approfondir la coopération maritime avec les pays membres de l’ASEAN, les navires de la marine indienne Shivalik et Kadmatt ont navigué vers Brunei dans le cadre de leur déploiement en Asie du Sud-Est.

« Les navires ont atteint Muara, Brunei, le 9 août 2021 et, conformément à la politique indienne Act East Policy », participeront à diverses interactions professionnelles bilatérales avec la Royal Brunei Navy », selon la marine indienne.

En savoir plus sur l’exercice

L’objectif de l’exercice avec la Royal Navy de Brunei est avant tout d’améliorer l’interopérabilité. Cela donnera également aux marines des deux pays une chance de développer une compréhension commune des procédures pour les opérations de sécurité maritime et de tirer parti des meilleures pratiques.

Inde et Brunei

Les exercices bilatéraux entre les deux marines concluront avec un exercice de passage avec la Royal Brunei Navy en mer le 12 août 2021.

Compte tenu de la pandémie mondiale actuelle de COVID-19, toutes les activités et exercices seront sans contact.

En savoir plus sur les navires participants

INS Shivalik (frégate furtive à missiles guidés multi-rôles) et Kadmatt (corvette anti-sous-marine). Les deux sont à la fois conçus et construits localement dans les chantiers navals indiens.

Ces derniers navires représentent les capacités de construction de navires de guerre de l’Inde.

Ils sont équipés d’une large gamme d’armes et de capteurs.

Ils ont également la capacité de transporter des hélicoptères polyvalents.

Ils appartiennent à la Flotte de l’Est basée à Visakhapatnam et relevant du Commandement naval de l’Est.

Flotte de l’Est sur le déploiement indo-pacifique

Plus tôt ce mois-ci, davantage de navires de la marine indienne conçus et équipés de manière indigène ont effectué un déploiement outre-mer de deux mois en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique occidental et en mer de Chine méridionale.

Le groupe de travail naval indien naviguant vers la région dans le cadre de la politique indienne “Act East Policy” comprenait le destroyer lance-missiles Ranvijay, la frégate lance-missiles Shivalik, la corvette anti-sous-marine Kadmatt et la corvette lance-missiles guidées Kora ont procédé à un déploiement outre-mer vers l’Asie du Sud-Est, le Mer de Chine méridionale et Pacifique occidental à partir de début août 2021 pendant plus de deux mois.

Pendant leur déploiement dans l’Indo-Pacifique, ceux-ci sont prévus pour effectuer des exercices au niveau bilatéral avec la marine indonésienne (Samudra Shakti); Marine royale australienne (AUS-INDEX); Marine populaire vietnamienne, Marine de la République des Philippines et Marine de la République de Singapour (SIMBEX).

Politique « Act East » – Coopération maritime

Approfondir la coopération maritime et militaire dans la région avec les nations amies de la région.

Le déploiement des navires de la marine indienne vise à renforcer les liens entre l’Inde et les pays de l’Indo-Pacifique ; assurer une présence pacifique et le bon ordre dans le domaine maritime ; et engagement envers la liberté de navigation en mer.

Continuation vers Guam

À la fin des exercices avec la Royal Navy de Brunei, ces navires se dirigeront vers l’Ex MALABAR-21.

Dans l’ex-Malabar, outre la marine des États-Unis, il y aura la participation de la Force d’autodéfense maritime japonaise (JMSDF) et de la Marine royale australienne (RAN).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.