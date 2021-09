Politique d’Act East : la toute première table ronde du Nord-Est à se dérouler à Imphal plus tard cette année : MEA

in

Pour atteindre l’objectif de 400 milliards de dollars d’exportations par an, le ministère des Affaires étrangères (MEA) a organisé la toute première réunion des commissaires résidents des États du Nord-Est à New Delhi.

À la fin de la réunion d’une journée, le secrétaire (ER) Dammu Ravi a confirmé à Financial Express Online que la toute première table ronde du Nord-Est sera lancée à Imphal, Manipur, plus tard cette année.

L’objectif de la réunion avec les commissaires résidents, les agents nodaux organisée par la division des États de la MEA pour aider à comprendre de première main l’importance de chaque État de la région et aider à faciliter l’engagement international.

Ils ont rencontré à New Delhi le MOS Dr Rajkumar Ranjan Singh ainsi que d’autres officiers supérieurs, dont le secrétaire (ER) Dammu Ravi et C Rajasekhar, OSD (États) MEA.

Rôle de la Division des États dans le MEA

Pour aider à faciliter les efforts de sensibilisation internationale de tous les États et territoires de l’Union, la Division des États de la MEA a été créée spécialement à la demande du Premier ministre Narendra Modi.

Dans son discours d’ouverture, le Dr Rajkumar Ranjan Singh, MOS, a exhorté tous les États du Nord-Est à exploiter la bonne volonté de l’Inde dans le monde pour promouvoir l’exportation. Et attirer également les investissements étrangers dans la région, ce qui serait essentiel pour atteindre l’objectif de 400 milliards de dollars d’exportations par an.

Rappelant l’exhortation du Premier ministre aux États à préparer un plan d’action pour stimuler les exportations dans leurs États respectifs, C Rajasekhar, OSD (États) a réitéré dans ses remarques l’accent mis par la MEA sur la région du Nord-Est, car elle détient la clé non seulement de la sécurité, mais aussi de la prospérité du pays.

Selon lui, « L’objectif de la réunion était d’identifier comment promouvoir la région à l’échelle mondiale qui a beaucoup à offrir. Par exemple, le commerce – identifier pour stimuler le commerce via les ports du Bangladesh et d’autres pays voisins. Et c’est gagnant-gagnant pour chaque partie.

Améliorer les infrastructures

En 2019, le gouvernement avait déjà donné son approbation pour le pont à 4 voies de 150 mètres de long. Et ce pont va relier Tripura au port de Chittagong au Bangladesh. Ce port n’est qu’à 70 km de la frontière indo-bangladaise.

De plus, pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales avec le Bangladesh, le gouvernement de l’État de Tripura a déjà approuvé la création d’un deuxième poste de contrôle intégré. Cela contribuera à renforcer les échanges et le commerce entre l’État, la région et les voisins.

Des efforts sont en cours pour avoir accès au port de Chittagong et à la région du nord-est et pour cela, un pont est en cours de construction sur la rivière Feni pour une dépense estimée à Rs 73 crore.

Des commissaires résidents de 8 États du nord-est de l’Assam, du Manipur, du Meghalaya, du Mizoram, de l’Arunachal Pradesh, du Sikkim, du Tripura et du Nagaland étaient tous présents à la réunion d’une journée.

Connectivité nord-est

Comme indiqué précédemment, il est prévu de créer un corridor industriel du nord-est qui aidera non seulement à faciliter la circulation des personnes, mais aussi à stimuler le commerce avec les pays voisins. Ce corridor devrait relier la région du Nord-Est à l’Asie du Sud-Est.

