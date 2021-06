Politique d’Act East : l’interopérabilité et la sécurité maritime au cœur du CORPAT indo-thaï

Les deux marines ont eu des interactions qui couvrent un large éventail de questions et ont mené des exercices au fil des ans.

Pour contribuer aux efforts de la marine indienne visant à consolider davantage l’interopérabilité et à renforcer les relations maritimes avec la marine royale thaïlandaise, le 31e CORPAT indo-thaï a décollé aujourd’hui.

Dans cette édition de la patrouille coordonnée Inde-Thaïlande (CORPAT indo-thaïlandaise) qui est menée du 9 au 11 juin 2021, (INS) Saryu, un navire de patrouille extracôtier naval de construction indigène et le navire thaïlandais de Sa Majesté (HTMS) Krabi, un patrouilleur hauturier, ont été désignés pour faire partie de l’exercice. Les deux marines déploient également des avions de patrouille maritime Dornier dans le CORPAT.

Quel est l’objectif de CORPAT?

Le long de leur ligne de frontière maritime internationale (IMBL) depuis 2005, les marines des deux pays ont entrepris CORPAT. Selon la marine indienne, “renforcer les liaisons maritimes et maintenir cette partie vitale de l’océan Indien sûre et sécurisée pour le commerce international”.

En savoir plus sur CORPAT

Il aide à renforcer la compréhension et l’interopérabilité entre les marines des pays.

Plus important encore, il aide à faciliter l’institution de mesures pour prévenir et contrôler les activités illégales telles que le trafic de drogue, le terrorisme maritime, la piraterie, la pêche illégale non déclarée non réglementée (INN) et le vol à main armée.

Et renforce la synergie opérationnelle par l’échange d’informations pour la conduite des opérations SAR en mer, l’immigration illégale et la prévention de la contrebande.

Pour renforcer la sécurité maritime régionale, la marine indienne s’est engagée avec les pays de la région de l’océan Indien (IOR). Cela se fait par le biais de patrouilles coordonnées, de surveillance conjointe de la ZEE, d’exercices bilatéraux et multilatéraux et d’opérations d’assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe (HADR).

Marines indienne et thaïlandaise

Les deux marines ont eu des interactions qui couvrent un large éventail de questions et ont mené des exercices au fil des ans.

La politique indienne « Act East »

Selon un officier supérieur de la marine, « La Chine poursuivant son initiative “la Ceinture et la Route” dans la région, New Delhi s’est concentrée sur l’approfondissement de ses engagements avec le bloc régional de l’ASEAN. L’accent a également été mis sur la sécurité maritime.

La marine indienne effectue de temps à autre des exercices avec les pays membres du bloc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.