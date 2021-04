Politique de commerce électronique: nécessaire pour une croissance rapide et inclusive

Le commerce électronique peut entraîner des milliers de MPME dans le commerce transfrontalier et multiplier énormément le chiffre d’affaires et les revenus.

Par Dhanendra Kumar

Le commerce électronique à l’échelle mondiale a été un catalyseur et un catalyseur majeur pour l’innovation, élargissant les frontières et créant de nouveaux modèles commerciaux pour les marchés sans frontières, générant de nouvelles compétences et des emplois massifs, un choix accru des consommateurs avec une facilité d’accès et de multiples applications dans la vente, la commercialisation et la distribution de produits. ou la prestation de services. En Inde, avec sa population relativement jeune (âge moyen de 29 ans et 70% en dessous de 32 ans), la pénétration profonde des télécommunications et du haut débit, et la croissance explosive de l’internet et du mobile, le commerce électronique a connu une croissance exponentielle.

Pendant la pandémie et l’arrêt de divers services en raison du verrouillage, le commerce électronique a agi comme un sauveur avec la livraison à domicile de biens et de divers services. Alors que l’Inde commémore un an du premier verrouillage, on peut dire que Covid-19 a abouti à une nouvelle normalité avec une transformation de la vie, du comportement et des préférences des consommateurs. Comme illustré dans une célèbre étude McKinsey (https://cutt.ly/9xzcTxR), nous avons couvert une « décennie en jours » dans l’adoption du numérique. Des changements de comportement ont été observés dans la plupart des domaines tels que le travail, l’apprentissage, la santé, les voyages, les divertissements, etc., mais la plus forte augmentation a été dans le commerce électronique, à la fois dans les biens et les services.

L’environnement réglementaire a tenté de suivre le rythme de l’évolution de la nature du commerce électronique et des attentes de la société. Le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) et le Ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) ont révisé les lignes directrices pour les intermédiaires et les plates-formes du commerce électronique et des médias sociaux, et ont repensé les politiques d’IDE pour équilibrer et harmoniser les intérêts conflictuels des parties prenantes, dans les modèles de marché électronique d’inventaire et non d’inventaire et en essayant de garantir des règles du jeu équitables et équitables pour tous les participants.

L’interface numérique lors des processus de commerce électronique avec plusieurs agences a abouti à une pléthore de conformités, Loi de l’impôt sur le revenu de 1961, Loi sur les technologies de l’information 2000, Loi sur la protection des consommateurs 2019, Loi FEMA 2000, Loi sur la concurrence 2002, Loi sur les sociétés 2013, Loi anti-piratage , GSTN, DGFT, etc. En outre, le traitement, la génération et la protection de données gigantesques constituent un enjeu majeur au regard des lois sur la protection des données. Parfois, il y a des exigences de conformité avec diverses lois locales et étatiques, et lors des exportations, le respect des lois étrangères, dont beaucoup peuvent être assez complexes et rigoureuses.

Comme indiqué dans une chronique du Financial Express (https://cutt.ly/2xvLrop), le commerce électronique est l’un des secteurs à la croissance la plus rapide de l’Inde, pour attirer les IDE et créer des emplois, et fournir un marché pan-indien à des milliers de PME. et faciliter les exportations; sa croissance ne doit pas être étouffée par des formalités administratives, une rigueur bureaucratique et des restrictions politiques évitables. Bien que les tentatives visant à créer des règles du jeu équitables et à éviter les préjugés entre les fournisseurs puissent être bonnes, il faut s’assurer que cet outil puissant, qui a prouvé son énorme utilité pendant la pandémie et, en fait, est crédité de la croissance massive de nombreux voisins. et les économies occidentales, n’est pas émoussée par un labyrinthe bureaucratique excessif. Il n’est pas non plus nécessaire de créer un nouveau régulateur pour le secteur; la Commission de la concurrence de l’Inde, qui est déjà saisie de plusieurs affaires, peut facilement la traiter, en plus des autres organismes de réglementation en la matière, où qu’ils soient.

L’Inde a un secteur de la vente au détail dynamique, bouillonnant d’énergie et d’un avenir radieux. Le commerce électronique peut entraîner des milliers de MPME dans le commerce transfrontalier et multiplier énormément le chiffre d’affaires et les revenus. Son rôle dans la facilitation des exportations avec des liens et l’accès aux marchés étrangers peut également aider à injecter de la compétitivité dans nos produits et fournir des voies de commercialisation faciles à nos artisans, artisanats, produits des grappes de femmes, en particulier dans les zones rurales et tribales de l’arrière-pays, créant beaucoup d’emplois et d’opportunités de marché, contribuant à une croissance inclusive.

La croissance inclusive étant un objectif important de la politique de commerce électronique / IDE proposée, elle devrait reconnaître et soutenir de nouveaux modèles commerciaux dans les segments des produits et des services, visant à améliorer l’expérience des consommateurs et à fournir un emploi rémunérateur aux travailleurs réguliers et aux petits boulots avec de meilleurs revenus. L’Inde, en fait, est le premier pays à étendre les protections aux travailleurs, y compris les travailleurs de la nouvelle ère et les travailleurs des plates-formes, ce qui est considéré avec intérêt dans le monde entier.

Avec l’adoption du Code de la sécurité sociale 2020, les décideurs se sont concentrés sur la sécurité financière et sociale associée à l’emploi aux réalités socio-économiques contemporaines. La question de la taxonomie du travail prend aujourd’hui une importance cruciale avec les plateformes numériques qui transforment la nature même du travail. En offrant indépendance, flexibilité et choix, les concerts et les plateformes ont créé une nouvelle forme de travail en dehors de l’arrangement traditionnel employeur-employé, captant l’intérêt des marchés étrangers (https://bit.ly/397G5JN).

Le rôle des travailleurs des plates-formes au milieu de la pandémie a présenté de solides arguments pour attribuer une responsabilité plus robuste aux entreprises d’agrégation de plates-formes et à l’État. En plus de la fourniture de services essentiels, ils ont également été chargés de maintenir à flot les entreprises des plateformes malgré la crise financière et sociale induite par la pandémie. Cela a consolidé leur rôle en tant qu’infrastructures publiques qui soutiennent également les agrégateurs et les plates-formes de commerce électronique axés sur la demande, comme l’explique l’article « Un avenir sécurisé pour les travailleurs des plates-formes » (https://bit.ly/397w5QW), ce qui peut aider à productivité et des emplois plus durables, alors que nombre d’entre eux pourraient devenir des mini-entrepreneurs.

Ce serait en effet un objectif louable pour une croissance inclusive. Cela devrait cependant être facilité par les institutions publiques et privées concernées, ainsi que par les multiples régulateurs de l’écosystème du commerce électronique. Cette main-d’œuvre aura besoin de temps pour atteindre les normes des certifications formelles et être au même niveau que les enregistrements commerciaux déjà reconnus, etc., et méritera de recevoir un soutien adéquat pendant la période de transition pendant les questions de gouvernance du travail, de ventes B2B ou de modèles basés sur l’exécution. les perturbations du nouvel âge.

Dans un marché de services en ligne et pour fournir un support complet aux professionnels réguliers et aux concerts qui rendent des services sur la plate-forme, il doit être impératif sur la plate-forme de services de renforcer leurs capacités grâce à des formations, à la technologie et à l’accès à des consommables et des outils de haute qualité. Ce modèle d’engagement des partenaires «full stack» permettrait également aux petites entreprises et aux petits travailleurs d’améliorer leurs revenus et, en temps voulu, de devenir des micro-entrepreneurs. Le travailleur de plate-forme couvert par ces codes du travail pourrait être classé comme acheteur B2B, qu’il soit ou non inscrit à la TPS.

Nous vivons une période passionnante, alors que nous entrons dans cette décennie, appelée à juste titre le «Techade»; 2020 a accéléré l’infusion technologique dans tous les segments de la vie et de l’activité. Le monde regarde l’Inde avec des attentes et nous le devons à notre nation.

L’auteur est ancien président, CCI et ED, Banque mondiale. Les opinions sont personnelles

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.