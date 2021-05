Politique de confidentialité indésirable: Govt to WhatsApp

La plateforme, qui avait auparavant prévu de déployer la nouvelle politique à partir du 8 février, avait par la suite reporté sa mise en œuvre au 15 mai.

Le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) a lancé une deuxième missive à la plate-forme de messagerie populaire WhatsApp pour annuler sa nouvelle politique de confidentialité, mise en œuvre à partir du 15 mai, ou faire face à des mesures en vertu des lois du pays.

L’avis, envoyé le 18 mai, a donné à WhatsApp sept jours pour répondre, et si le gouvernement ne reçoit pas de réponse satisfaisante jusque-là, il engagera des actions conformément aux lois.

L’objection fondamentale du gouvernement reste la même: les changements apportés à la politique de confidentialité et à la manière de les introduire, y compris dans la FAQ, sape les «valeurs sacro-saintes de confidentialité informationnelle, de sécurité des données et de choix de l’utilisateur pour les utilisateurs indiens et porte atteinte aux droits et intérêts. des citoyens indiens ».

Plus tôt, le 19 janvier, le gouvernement avait écrit une lettre fortement formulée au PDG de WhatsApp, Will Cathcart, mettant en garde contre la mise en œuvre de la nouvelle politique de confidentialité, déclarant qu’il s’agissait d’un changement unilatéral, injuste et inacceptable. Il avait alors également soulevé des objections concernant le traitement différencié accordé par WhatsApp à ses utilisateurs en Inde par rapport à ceux de l’Union européenne.

La plate-forme, qui avait auparavant prévu de déployer la nouvelle politique à partir du 8 février, avait par la suite reporté sa mise en œuvre au 15 mai. Bien que la nouvelle politique de confidentialité ait été mise en œuvre par WhatsApp, qui cherche à partager les données des utilisateurs commerciaux avec Facebook parent, elle a a déclaré que les comptes des utilisateurs qui n’acceptent pas les nouveaux termes et conditions ne seront pas supprimés pour le moment. Cependant, MeitY dans son deuxième avis a déclaré qu’un tel report au-delà du 15 mai «ne dispense pas WhatsApp de respecter les valeurs de confidentialité de l’information, de sécurité des données et de choix de l’utilisateur pour les utilisateurs indiens».

«Comme vous le savez sans doute, de nombreux citoyens indiens dépendent de WhatsApp pour communiquer au quotidien. Ce n’est pas seulement problématique, mais aussi irresponsable, pour WhatsApp de tirer parti de cette position pour imposer des conditions d’utilisation abusives aux utilisateurs indiens, en particulier à ceux qui discriminent les utilisateurs indiens vis-à-vis des utilisateurs en Europe », a communiqué MeitY dans l’avis.

La nouvelle politique a également été contestée devant la Haute Cour de Delhi et la Cour suprême, où l’affaire est sub judice. Cependant, les tribunaux n’ont pas suspendu sa mise en œuvre.

Dans une déclaration en fin de soirée, WhatsApp a déclaré: «Nous continuons à dialoguer avec le gouvernement et nous réaffirmons ce que nous avons dit auparavant que cette mise à jour n’affecte pas la confidentialité des messages personnels pour qui que ce soit. Notre objectif est de fournir des informations sur les nouvelles options que nous construisons que les gens auront, pour envoyer un message à une entreprise sur WhatsApp, à l’avenir. Alors que la majorité des utilisateurs qui ont reçu les nouvelles conditions de service les ont acceptées, nous apprécions que certaines personnes n’aient pas encore eu la chance de le faire ».

Il a déclaré qu’aucun compte n’avait été supprimé le 15 mai à cause de cette mise à jour et que personne en Inde n’avait perdu la fonctionnalité de WhatsApp non plus. «Nous ferons un suivi avec des rappels aux gens au cours des prochaines semaines. Nous sommes reconnaissants pour le rôle important que joue WhatsApp dans la vie des gens et nous prendrons chaque opportunité

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.