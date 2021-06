Politique de confidentialité : WhatsApp exhorte HC à garder l’avis de CCI

in

WhatsApp et sa société mère, Facebook, dans une nouvelle application, ont exhorté lundi la Haute Cour de Delhi à suspendre l’avis de la Commission indienne de la concurrence (CCI) leur demandant de fournir certaines informations concernant l’enquête sur la nouvelle politique de confidentialité de la plate-forme de messagerie.

Lundi était le dernier jour pour fournir les informations recherchées par l’Observatoire de la concurrence au sujet d’une enquête ordonnée par celui-ci en mars. L’information a été recherchée après que le juge unique eut rejeté le 22 avril l’appel de WhatsApp et Facebook contre l’enquête.

Le recours contre l’ordonnance de juge unique des deux cabinets est pendant devant une chambre de division du HC.

L’avocat principal Harish Salve et Mukul Rohatgi, comparaissant respectivement pour WhatsApp et Facebook, ont demandé à la magistrature de suspendre l’avis du 4 juin au motif que la dernière date pour répondre était le lundi même. Salve a fait valoir que la politique de confidentialité de WhatsApp était déjà contestée devant la Cour suprême et la Haute Cour de Delhi et que le régulateur antitrust n’aurait pas dû intervenir dans cette affaire. En outre, le gouvernement examinait également la question, ont affirmé les deux plateformes de médias sociaux.

Déclarant que la décision de la CCI était un abus de sa compétence suo motu, ils ont allégué que la Commission s’était éloignée de la question de la concurrence et examinait des questions de confidentialité qui étaient déjà devant le tribunal suprême et la Haute Cour de Delhi.

«Pourquoi ont-ils attendu le soir du 4 juin pour émettre l’avis? Ils auraient pu le faire plus tôt », a interrogé Rohatgi.

D’autres solliciteurs généraux, Aman Lekhi et Balbir Singh, représentant la CCI, se sont opposés à toute suspension, affirmant que la fourniture d’informations ne conduira à aucune ordonnance de la CCI à ce stade de l’enquête. Ils ont également déclaré qu’il ne s’agissait pas du premier avis qui leur était adressé.

Lekhi a également déclaré qu’aucune menace ne planait sur la tête de WhatsApp jusqu’à ce que le rapport d’enquête soit soumis par le directeur général de l’enquête devant la CCI.

Singh a également déclaré que, puisqu’il y avait une ordonnance légale contre Facebook et WhatsApp, ils ne devraient pas utiliser l’ordonnance du HC pour faire valoir qu’ils ne fourniraient pas les informations demandées par CCI à ce stade.

Un banc de vacances composé des juges Anup Jairam Bhambhani et Jasmeet Singh, tout en réservant leur ordonnance, a déclaré qu’il ne souhaitait pas examiner le fond de l’affaire, car le banc ordinaire dirigé par le juge en chef devait entendre les principales pétitions le 9 juillet. Cependant, il a dit qu’il passerait une commande plus tard dans la journée. L’ordonnance n’a été téléchargée par le tribunal qu’au moment de la mise sous presse.

La CCI avait ordonné le 24 mars une enquête sur la politique de confidentialité mise à jour de WhatsApp pour violation de la loi antitrust. « CCI est à première vue d’avis que la nature « à prendre ou à laisser » de la politique de confidentialité et des conditions d’utilisation de WhatsApp et les stipulations de partage d’informations qui y sont mentionnées, méritent une enquête détaillée au vu de la position sur le marché et le pouvoir de marché dont jouit WhatsApp », avait déclaré l’ordonnance de la CCI. La CCI avait elle-même décidé en janvier d’examiner la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp sur la base de reportages.

Le 22 avril, le juge unique avait rejeté les requêtes de Facebook et WhatsApp, affirmant qu’il aurait été “prudent” pour la CCI d’attendre le résultat des requêtes devant la Cour suprême et la Haute Cour de Delhi contre la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp, non cela ne rendrait pas l’ordonnance de l’organisme de réglementation « perverse » ou « dépourvue de compétence ».

