Politique de confidentialité: WhatsApp répond à l’avis du gouvernement, dit que la mise à jour ne change pas la confidentialité des messages personnels de l’utilisateur

Nous maintiendrons cette approche jusqu’à ce qu’au moins la prochaine loi PDP entre en vigueur », a ajouté le porte-parole de WhatsApp.

En réponse à l’avis du gouvernement concernant la politique de confidentialité révisée, WhatsApp a assuré lundi que la mise à jour ne modifiait pas la confidentialité des messages personnels des gens. La société appartenant à Facebook a déclaré qu’elle continuerait de rappeler aux utilisateurs la nouvelle mise à jour, mais les comptes ne seront pas supprimés dans les prochaines semaines. La société a déclaré qu’elle maintiendrait cette approche jusqu’à ce qu’au moins la future loi sur la protection des données personnelles entre en vigueur.

«Nous avons répondu à la lettre du gouvernement indien et leur avons assuré que la confidentialité des utilisateurs reste notre priorité absolue. Pour rappel, la récente mise à jour ne modifie pas la confidentialité des messages personnels des personnes. Son objectif est de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les gens peuvent interagir avec les entreprises s’ils le souhaitent », a déclaré un porte-parole de WhatsApp.

Le 18 mai, le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (Meity) avait lancé une deuxième missive à WhatsApp pour revenir sur sa nouvelle politique de confidentialité, mise en œuvre à compter du 15 mai, ou faire face à des mesures en vertu des lois du pays.

Le gouvernement avait averti que s’il ne recevait pas de réponse satisfaisante dans les sept jours, il entreprendrait une action conforme aux lois. L’objectif fondamental du gouvernement était que les changements apportés à la politique de confidentialité et à la manière de les introduire, y compris dans la FAQ, sapent les «valeurs sacro-saintes de confidentialité informationnelle, de sécurité des données et de choix de l’utilisateur pour les utilisateurs indiens et portent atteinte aux droits et intérêts des Indiens citoyens”.

WhatsApp a également indiqué précédemment que les comptes des utilisateurs qui n’acceptent pas les nouveaux termes et conditions ne seront pas supprimés pour le moment, mais Meity a insisté sur le fait que cela «n’empêche pas WhatsApp de respecter les valeurs de confidentialité informationnelle, de sécurité des données et d’utilisateur. choix pour les utilisateurs indiens ».

«Nous ne limiterons pas la fonctionnalité de fonctionnement de WhatsApp dans les semaines à venir. Au lieu de cela, nous continuerons à rappeler aux utilisateurs de temps à autre la mise à jour ainsi que les cas où les gens choisissent d’utiliser des fonctionnalités facultatives pertinentes, comme la communication avec une entreprise qui reçoit le soutien de Facebook. Nous espérons que cette approche renforce le choix de tous les utilisateurs de savoir s’ils souhaitent ou non interagir avec une entreprise. Nous maintiendrons cette approche jusqu’à ce qu’au moins la prochaine loi PDP entre en vigueur », a ajouté un porte-parole de WhatsApp.

