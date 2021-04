Politique de mise à la casse des véhicules: argent comptant, et plus encore, pour les clunkers

La politique de mise à la casse peut agir comme un catalyseur important pour l’Atmanirbhar Bharat et comme une plate-forme pour la création d’emplois.

Par Vinay Raghunath & Som Kapoor

Au cours de la décennie actuelle, les équipementiers automobiles (OEM) sont entrés dans une ère d’incertitude sans précédent alors que l’industrie est confrontée à des défis sur plusieurs fronts. Les équipementiers répondent aux nouvelles dimensions de la mobilité (connectée, autonome, partagée et xEV), aux nouvelles formes de propriété, ainsi qu’à une plus grande attention environnementale des parties prenantes. En outre, la pandémie de Covid-19 a fait prendre conscience à l’industrie de la vulnérabilité associée à la structure actuelle de la chaîne de valeur tant du côté du consommateur que du fournisseur.

Les questions environnementales et la durabilité font désormais partie des principales priorités, l’accent étant mis sur une utilisation minimale des ressources non renouvelables et une émission minimale de polluants. Un aspect important de la réduction globale des émissions consiste à accroître la circularité dans toute la chaîne de valeur de l’industrie automobile, y compris les nouveaux processus et modèles d’exploitation liés aux véhicules en fin de vie (VLE). Dans ce contexte, une politique de mise à la casse peut apporter des avantages évidents liés à la réduction de la pollution, à la réduction de la facture d’importation de carburant, à l’amélioration du recyclage ou de la réutilisation des pièces, générer une demande liée au remplacement et donner une impulsion à la structuration de cette partie de l’écosystème automobile. .

L’utilisation croissante de matériaux légers, d’électronique et de concepts multi-matériaux dans la conception de véhicules a également créé des défis en ce qui concerne les dépendances à l’importation et la capacité des véhicules à atteindre des niveaux plus élevés de durabilité.

La politique de mise à la casse peut agir comme un catalyseur important pour l’Atmanirbhar Bharat et comme une plate-forme pour la création d’emplois.

Il est possible de mettre en place de nouveaux modèles commerciaux où de nouveaux acteurs et l’écosystème automobile traditionnel se réunissent de manière organisée pour fournir des produits et des services aux consommateurs. Nous sommes à un point où nous pourrions assister à l’émergence d’un nouveau modèle commercial qui étend l’écosystème automobile actuel, où les nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels peuvent être impliqués pour fournir des solutions de manière organisée. La politique de mise à la casse offrira de nouvelles opportunités aux acteurs, nouveaux et existants, de construire un marché solide et d’offrir aux consommateurs des solutions pour faciliter la fin de vie des processus de revente / d’achat de véhicules.

La politique de mise à la casse peut fournir une opportunité aux acteurs nouveaux et traditionnels de mettre en place un modèle opérationnel organisé et de faciliter la transition vers une économie circulaire dans laquelle la valeur intégrée dans les composants et matériaux des VLE concernés est récupérée grâce à la réutilisation, au recyclage et à la récupération. Certains acteurs du marché réfléchissent déjà au traitement des matériaux et aux opportunités pour maximiser la préservation de la qualité des matériaux. Cela peut également amener les équipementiers et les fournisseurs automobiles à repenser la façon dont les véhicules et leurs matériaux sont conçus, construits, utilisés et manipulés en fin de vie.

À l’échelle internationale, 85 à 95% du véhicule est récupéré, la conception des véhicules étant bien adaptée pour un démontage et une élimination faciles. L’Europe et le Japon ont ouvert la voie et mandaté 90 à 95% de la récupération des véhicules à partir de 2015. L’Inde peut apprendre des autres pays et adopter une voie qui se concentre sur les aspects multidimensionnels du recyclage et de la reconditionnement des composants.

Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire à l’avenir, la politique de mise à la casse apporte beaucoup de points positifs. Cela devrait entraîner une réduction des émissions, agir comme un catalyseur pour les ventes de véhicules, des économies sur les matières premières importées et une expansion de l’écosystème automobile global, y compris les centres de remise en forme, les nouveaux aspects de la chaîne d’approvisionnement, les centres de mise au rebut et l’automatisation.

Raghunath est partenaire et leader, et Kapoor est partenaire, secteur automobile, EY Inde

