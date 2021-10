Politique de tolérance zéro : NTPC menace de couper l’alimentation électrique des défaillants UP et MP

NTPC avait également envoyé un avis de réglementation similaire à UP en août pour récupérer les cotisations impayées de Rs 1 160 crore.

Alors que le ministère de l’Énergie de l’Union a ordonné aux sociétés d’électricité appartenant au gouvernement d’adopter une « politique de tolérance zéro » concernant les retards de paiement des États, NTPC a menacé de couper les livraisons partielles à l’Uttar Pradesh et au Madhya Pradesh à partir de dimanche si les factures ne sont pas réglées rapidement. Alors que les cotisations cumulées d’UP à NTPC s’élèvent actuellement à 1 786 crores de Rs, dont 821 crores de Rs restent impayés au-delà des dates d’échéance, le total des créances de MP est de 1 645 crores de Rs, dont 683 crores de Rs ont dépassé les délais de paiement.

Si des dispositions immédiates ne sont pas prises, les deux États pourraient perdre respectivement 2 793 MW et 2 430 MW d’alimentation électrique de plusieurs centrales électriques NTPC. Selon les avis de réglementation envoyés aux États par la NTPC le 22 octobre, les cotisations sont en attente malgré « des suivis répétés à divers niveaux en personne ainsi que par courrier ». Après une réunion entre plusieurs centrales électriques et des hauts fonctionnaires du gouvernement tenue le 8 octobre, le ministère de l’Énergie de l’Union a émis le 21 octobre des directives aux compagnies d’électricité du gouvernement central indiquant qu’« en cas de retard de paiement des États au-delà de la date d’échéance, la réglementation de l’électricité doit être commencé pour au moins 50 % de l’alimentation électrique et augmenter progressivement le quantum de régulation ».

NTPC avait également envoyé un avis de réglementation similaire à UP en août pour récupérer les cotisations impayées de Rs 1 160 crore. Des sources ont déclaré que l’État avait utilisé la deuxième tranche de prêts de PFC-REC dans le cadre du programme d’injection de liquidités de Rs 1,25-lakh-crore pour effacer une partie des cotisations. Des sources gouvernementales ont déclaré que la NTPC avait émis un avis de réglementation similaire à MP le 1er septembre, après quoi la société avait reçu 486 crore de roupies de l’État.

Comme FE l’a récemment signalé, au nom des producteurs d’électricité gérés par le Centre tels que NTPC, le ministère de l’électricité de l’Union a invoqué les accords tripartites rarement utilisés entre lui-même, la RBI et les gouvernements des États respectifs, pour récupérer les cotisations d’électricité du Karnataka (Rs 1 540 crore), Tamil Nadu (Rs 2 458 crore) et Jharkhand (Rs 1 126 crore). Conformément aux APT dont la RBI, le ministère de l’Énergie de l’Union et les gouvernements des États/UT concernés sont signataires, la banque centrale est tenue de déduire des montants égaux aux impayés des discoms des comptes des États/UT et de les verser directement au genco.

Selon le portail ‘Praapti’, les retards de paiement des discoms aux gencos à la fin du mois de septembre s’élevaient à Rs 92,895 crore, en baisse de 4,4% par rapport à il y a un an, reflétant l’utilisation des prêts PFC-REC. Après avoir fortement chuté en mars (à Rs 80 000 crore contre Rs 97 000 crore en février) après avoir reçu des fonds dans le cadre du programme d’injection de liquidités, les retards de paiement des centrales électriques avaient progressivement augmenté pour atteindre Rs 99 000 crore en août, avant de se modérer en septembre.

