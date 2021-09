Binance

Binance déclare une politique de tolérance zéro pour les délits d’initiés dans le cadre de l’enquête sur la manipulation du marché de la CFTC

AnTy19 septembre 2021

Des responsables américains enquêtent sur Binance Holdings pour d’éventuels délits d’initiés et manipulations de marché, a rapporté Bloomberg cette semaine, citant des personnes connaissant le sujet.

La principale bourse de crypto-monnaie, qui a fait l’objet d’un examen réglementaire accru à l’échelle mondiale, est actuellement examinée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui a contacté des témoins potentiels.

Selon le rapport, les autorités cherchent à savoir si la bourse ou son personnel a profité de ses clients.

Il a en outre noté que Binance n’avait été accusé d’aucun acte répréhensible et que l’enquête pourrait même ne conduire à aucune action officielle.

L’équipe de Binance, pour sa défense, a déclaré qu’elle ne tolérait pas les délits d’initiés, et son équipe de sécurité a établi des procédures pour enquêter et tenir pour responsables les personnes impliquées dans des comportements similaires.

“Chez Binance, nous avons une politique de tolérance zéro pour les délits d’initiés et un code éthique strict lié à tout type de comportement qui pourrait avoir un impact négatif sur nos clients ou notre secteur”, a déclaré la bourse dans un communiqué.

La CFTC examinait déjà Binance pour savoir si elle permettait aux résidents américains d’acheter et de vendre des dérivés liés aux actifs cryptographiques et recherche les informations dans le cadre de cette enquête.

L’agence a recherché des données et des communications internes à Binance et a interrogé des témoins potentiels sur l’emplacement des serveurs de données.

« Binance n’a pas encore été accusé d’actes répréhensibles. (très typique de CFTC). La CFTC essaie d’obtenir l’emplacement des serveurs pour s’implanter puisque les affaires précédentes ont été rejetées sur la base d’un manque de preuves juridictionnelles », a déclaré le commerçant Hsaka.

Selon le rapport, certains des mêmes responsables impliqués dans l’affaire du régulateur contre BitMEX enquêtent sur Binance. Le mois dernier, BitMEX a accepté de payer 100 millions de dollars dans le cadre d’un règlement avec la CFTC et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sans admettre ni nier les allégations.

Aux États-Unis, le ministère de la Justice et l’Internal Revenue Service ont également lancé des enquêtes criminelles sur Binance pour savoir s’il s’agissait d’un canal de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale et examinent l’échange depuis des mois.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.