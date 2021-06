Politique de vaccination Covid-19 révisée : de l’approvisionnement de l’État à l’enregistrement sur place, tout ce que vous devez savoir

Pour vacciner le groupe intermédiaire, c’est-à-dire les 18 à 44 ans, les États peuvent définir leur propre priorité en fonction de l’approvisionnement en vaccins.

La politique de vaccination révisée a suscité de l’espoir pour beaucoup de ceux qui envisagent des admissions dans des universités étrangères, des offres d’emploi et également pour les États qui ont eu des difficultés à se procurer des vaccins et à gérer des fonds.

Changer la politique précédente consistant à obliger les États à acheter 25 % des doses via un marché ouvert pour vacciner le groupe d’âge de 18 à 44 ans, mais désormais les États n’auront aucun rôle dans l’approvisionnement et le Centre distribuera gratuitement des vaccins aux États qui inoculeront sa population

Voici la compréhension de la politique de vaccination révisée du point de vue d’un homme ordinaire.

Qui tous seront vaccinés gratuitement ?

À partir du 21 juin, chaque citoyen indien recevra une vaccination gratuite dans les centres gérés par le Centre et les États. Auparavant, le Centre n’offrait la vaccination gratuite qu’à trois groupes prioritaires, les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne et les personnes âgées de plus de 45 ans. Pour le reste de la tranche d’âge entre 18 et 44 ans, les vaccins étaient gratuits uniquement dans les centres publics.

Alors que le Centre passait à un mécanisme d’achat centralisé, le gouvernement central a déclaré que les centres d’État et centraux administreraient les vaccins à tous gratuitement.

Combien les centres de vaccination privés factureront-ils ?

La vaccination dans les centres privés ne sera pas gratuite. Ils peuvent facturer Rs 150 comme frais de service en plus du prix du vaccin. Le prix maximum que les centres privés peuvent facturer est de Rs 1, 145 pour Sputnik V, Rs 1410 pour Covaxin et Rs 780 pour Covishield. Les bénéficiaires connaîtront le coût total de la vaccination, y compris les frais de service, lors de la réservation du créneau sur l’application Co-WIN.

Combien de doses de Covid-19 seront disponibles gratuitement ?

Le Centre se procurera directement les trois quarts des doses que les fabricants de vaccins fabriquent pour les distribuer entre les États et administrer les doses dans les centres gérés par le Centre. Les centres de vaccination privés peuvent se procurer les 25 pour cent restants des vaccins et les administrer à des prix plafonnés. Les États n’auront plus aucune implication dans l’approvisionnement en vaccins.

Comment les vaccins seront-ils distribués aux États ?

Le nombre de doses allouées à un État sera basé sur trois facteurs, la population, l’avancement de la vaccination et le degré de propagation de l’infection ainsi que sur le degré de gaspillage des vaccins. Les États ayant une bonne couverture vaccinale, une population plus importante et un taux de séropositivité plus élevé obtiendront une allocation plus élevée tandis qu’avec un gaspillage plus élevé, ils recevront un nombre inférieur de vaccins.

Quel groupe sera prioritaire pour la vaccination ?

Dans les centres du gouvernement central, les travailleurs de la santé et de première ligne auront la priorité absolue. Les centres gérés par l’État doivent également s’assurer que la vaccination des critères 45+ est complètement immunisée au plus tôt, car ce groupe représente 80% des décès de Covid-19. Les bénéficiaires dont la deuxième dose est due sont les prochains dans le tableau des priorités, selon les directives révisées.

Pour vacciner le groupe intermédiaire, c’est-à-dire les 18 à 44 ans, les États peuvent définir leur propre priorité en fonction de l’approvisionnement en vaccins.

État de la disponibilité des vaccins étrangers sur le marché indien

Même en renonçant au mandat d’approbation, aucun accord d’approvisionnement n’a été conclu avec les vaccins Pfizer, Moderna et Johnson and Johnson qui régissent déjà le marché des vaccins Covid aux États-Unis et dans les pays de l’Union européenne. Le gouvernement analyse actuellement les conditions nécessaires pour établir une chaîne d’approvisionnement de ces vaccins et tout ce qui concerne leur disponibilité sera annoncé après les accords définitifs.

Est-ce que quelque chose change pour les hôpitaux privés?

Les centres privés peuvent désormais soutenir la vaccination des sections économiquement plus faibles grâce à l’utilisation de bons électroniques non transférables, approuvés par l’organisme bancaire faîtier, RBI. Les bons sont téléchargeables sur son smartphone, scannés sur le site de vaccination et le montant sera crédité sur le compte du bénéficiaire. Le processus sera également capturé sur Cowin. Le bon ne peut être utilisé que par la personne pour laquelle il a été émis.

Et si les petits hôpitaux privés ne pouvaient pas se procurer des doses de vaccins

A partir du 21 juin, la demande de vaccins faite par les hôpitaux privés sera agrégée en tenant compte d’une répartition équitable et d’un équilibre régional. En fonction de cela, le centre s’occupera de l’approvisionnement de ces centres privés et leur paiement se fera via la plateforme numérique de l’Autorité nationale de santé. Cela aidera les petits centres privés basés dans des endroits éloignés à s’approvisionner.

Comment la partie de la population qui n’a pas d’aide numérique se fait-elle vacciner ?

À partir du 21 juin, tous les centres de vaccination gouvernementaux et privés commenceront également à s’inscrire sur place, à l’exception de l’inscription en ligne sur CoWIN. Les États ignoreront l’approvisionnement détaillé et informeront les Centres en temps voulu.

