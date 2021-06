Politique de vaccination Covid-19 : Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle politique mise en place le 21 juin

Le Centre avait précédemment demandé aux États de se procurer 25% des doses de vaccination Covid-19 sur le marché libre qui peuvent être utilisées pour vacciner les personnes appartenant au groupe d’âge 18-44 ans.

Afin de vacciner la population indienne, qui en nombre dépasse 1,3 milliard, une nouvelle politique a été conçue par le gouvernement indien qui entrera en vigueur le 21 juin. Les États ayant des difficultés à se procurer des vaccins, le gouvernement central a pris les rênes de son mains pour se procurer et gérer le financement de ces vaccins Covid-19. Dans le cadre de la nouvelle politique, les 75 pour cent des vaccins achetés par le gouvernement central iront directement aux États pour être administrés gratuitement, tandis que les 25 pour cent restants seront accessibles par les hôpitaux privés.

Nouvelle politique de vaccination contre le Covid-19

Tous les citoyens de plus de 18 ans seront vaccinés gratuitement dans les établissements du gouvernement de l’État et du gouvernement central. La dalle de vaccination gratuite était auparavant réservée aux groupes prioritaires, notamment les personnes de plus de 45 ans et les personnels de santé. Les vaccins ne sont pas gratuits dans les hôpitaux privés. Dans les hôpitaux privés, le coût de Covishield a été maintenu à Rs 750, Covaxin à Rs 1 410 et pour Sputnik V-Rs 1 145. Il est à noter que le coût comprend les frais de service de Rs 150. Dans les cas où les gens ne sont pas en mesure de s’inscrire pour les vaccins sur le portail CoWIN, ils peuvent s’inscrire auprès d’un centre d’enregistrement sur place auprès des hôpitaux publics et privés. selon leur population, le fardeau de la transmission, les progrès et le gaspillage de la vaccination. Le gouvernement accordera la priorité à la vaccination des travailleurs de la santé/de première ligne ainsi que de ceux de plus de 45 ans, qui doivent recevoir une deuxième dose. Tous les États peuvent décider eux-mêmes de la priorité. Pour les vaccins étrangers de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, aucun arrangement particulier n’a encore été finalisé. Afin de soutenir les sections économiquement plus faibles, des bons électroniques non transférables approuvés par RBI seront remis. aider les gens à se faire vacciner dans les hôpitaux privés. Celui-ci peut être téléchargé sur les mobiles pour être scanné par les centres de vaccination.

