Politique d’IDE révisée prochainement pour faciliter l’introduction en bourse du LIC : DPIIT

La proposition d’introduction en bourse de LIC a été approuvée par le Cabinet en juillet 2021 et le gouvernement prévoit de la lancer au cours du trimestre en cours.

Le gouvernement peaufine sa politique d’investissement étranger direct (IDE) pour faciliter le projet d’offre publique initiale (IPO) du géant de l’assurance géré par l’État LIC, après avoir pris l’avis du ministère des Finances, du département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) a déclaré jeudi le secrétaire Anurag Jain.

S’adressant aux journalistes, Jain a également déclaré que son département apportait la « touche finale » à la politique de commerce électronique tant attendue et à la politique nationale de commerce de détail. Il a cependant précisé que l’IDE n’est autorisé que dans le modèle du marché, ajoutant : « Je ne vois aucun changement d’avis à ce sujet ».

« Nous travaillons à une nouvelle simplification de la politique d’IDE. Un point très important pour une simplification supplémentaire est requis de toute urgence, car nous devons procéder au désinvestissement des PFR. Ainsi, nous sortirions avec une politique d’IDE révisée qui facilitera le désinvestissement des PFR », a-t-il déclaré.

Bien que la politique actuelle en matière d’IDE autorise jusqu’à 74 % des investissements étrangers dans le cadre de la voie automatique de l’assurance, elle ne s’applique pas à la LIC, qui est administrée par une loi distincte, la Loi sur la LIC.

Selon les règles de Sebi, les FPI et les FDI sont autorisés dans le cadre d’une offre publique. Cependant, étant donné que la loi LIC ne prévoit pas les investissements étrangers, il est nécessaire d’aligner divers ensembles de règles pertinentes pour permettre aux investisseurs étrangers de participer à l’introduction en bourse proposée du plus grand assureur du pays, ont déclaré des analystes.

La DPIIT est en pourparlers avec la direction des services financiers (DFS) et la direction de l’investissement et de la gestion du patrimoine public (DIPAM) à cet effet. «Nous avons eu deux séries de discussions à mon niveau et maintenant, nous sommes (DPIIT, DFS et DIPAM) sur la même longueur d’onde. Nous sommes donc en train de rédiger ces changements dans la politique d’IDE. Nous irons au Cabinet (pour approbation) », a déclaré Jain.

Politique de commerce électronique

Jain a déclaré que la politique de commerce électronique « est finalisée à mon niveau et nous l’avons diffusée à d’autres départements ». « Maintenant, nous aurons une discussion de plus haut niveau … Nous aurons des discussions avec les départements à ce sujet, puis nous la finaliserons … Beaucoup de travail a été fait », a-t-il déclaré.

Alimentation en oxygène

Répondant à une question sur l’approvisionnement en oxygène, compte tenu de la dernière augmentation des cas de Covid-19, Jain a déclaré que le gouvernement était bien mieux préparé cette fois et « nous pouvons répondre à la demande jusqu’à 19 000 tonnes métriques ».

La demande d’oxygène dans le pays était d’environ 9 000 tonnes au cours de la deuxième vague, après avoir augmenté par rapport aux besoins de pointe de plus de 3 000 tonnes au cours de la première vague.

Salle de contrôle pour aider le commerce intérieur

Compte tenu de l’évolution de la situation de Covid-19, le DPIIT a mis en place une salle de contrôle pour « surveiller l’état et les problèmes survenant (le cas échéant) pendant le transport et la livraison de marchandises et de produits essentiels en raison des restrictions (le cas échéant) imposées par divers gouvernements des États/ Territoires de l’Union ». Les associations commerciales et industrielles ont été invitées à informer de toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer dans la fabrication, le transport et la distribution de marchandises ou la mobilisation de ressources afin que le DPIIT puisse prendre les mesures correctives appropriées.

