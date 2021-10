Politique monétaire de la RBI 8 octobre: ​​le MPC devrait maintenir le taux des prises en pension inchangé, pourrait absorber un excédent de liquidités

Le procès-verbal d’août a clairement réitéré la répartition des responsabilités entre le MPC et la RBI.

Par Suvodeep Rakshit

Les réunions de politique monétaire semblent avoir atteint un stade où les décisions de la RBI seront plus étroitement surveillées que celles du MPC. Lors de la réunion d’octobre, les marchés surveilleront les signaux de la RBI sur la gestion de la surabondance de liquidités ainsi que la normalisation des taux de prise en pension inversée. Le MPC continuera probablement à rester accommodant pour le moment, tout en maintenant le taux des prises en pension inchangé. Tous les yeux pour les prochaines réunions seront rivés sur la trajectoire potentielle de normalisation de la liquidité et les hausses inversées des taux des prises en pension, mais des mouvements brusques semblent peu probables.

Le procès-verbal d’août a clairement réitéré la répartition des responsabilités entre le MPC et la RBI. Alors que le MPC décide de la position et du taux de prise en pension, le reste des outils monétaires et de liquidité, en particulier le taux de prise en pension inversée, reste du ressort de la RBI. Certains membres ont souligné que même avec une position accommodante, le taux de prise en pension inversée et la liquidité peuvent être normalisés, ce qui permet à la RBI de prendre en charge la normalisation.

Le MPC entrera dans la réunion avec une inflation surprenante à la baisse en août. Le MPC a estimé l’inflation au 2QFY22 à 5,9% et l’inflation au 3QFY22 à 5,3%. Il est probable que le comité devra réviser ses estimations à la baisse. Nous estimons l’inflation à 5,3% et 4,6% en 2QFY22 et 3QFY22. Cependant, des estimations d’inflation à court terme plus faibles ne signifient pas que les pressions sur les prix se sont atténuées. Les prix mondiaux des matières premières restent élevés et les prix du brut recommencent à menacer. Les pressions mondiales sur les prix sont également visibles dans certaines parties du panier alimentaire. Les fabricants nationaux continuent d’ajuster progressivement leurs prix à la hausse, ce qui alimente l’inflation sous-jacente. De plus, à mesure que les services basés sur les contacts s’ouvriront avec l’accélération des vaccinations, d’autres pressions sur les prix apparaîtront probablement dans l’inflation sous-jacente.

L’activité économique a connu une amélioration rapide mais reste mitigée. D’ici 3QFY22, l’économie devrait revenir aux niveaux d’avant Covid. Le secteur des services n’a pas encore complètement récupéré, bien qu’un nombre important d’indicateurs dépassent les niveaux d’avant la pandémie. Les niveaux d’activité continueront de s’améliorer et la croissance du PIB en année pleine devrait se situer autour de 9%. Cependant, en termes de taille de l’économie, il est peu probable que l’Inde revienne à la tendance non-Covid, même à moyen terme. Le secteur formel a connu une croissance saine, comme en témoignent les bénéfices des entreprises, cependant, le secteur informel n’a peut-être pas connu la même force. La reprise en forme de K, bien qu’utile pour soutenir la croissance à court terme, pourrait ne pas soutenir la croissance à long terme.

Avec un sac mitigé en termes de perspectives de croissance et d’inflation, la RBI et le MPC voudront attendre une image plus claire. Mais à mesure que l’économie se redresse et compte tenu des perspectives de stabilité financière, il est également essentiel de retirer progressivement les liquidités excédentaires et d’inverser un régime de taux d’intérêt ultra-bas avec probablement un début de dislocation des prix des actifs. À l’échelle mondiale, les banques centrales sont à leurs points d’inflexion et quelques-unes ont franchi le cap. Certes, une grande partie de l’excès de liquidité a été involontairement ajoutée en raison des flux étrangers (il y a des chances pour d’autres flux à court terme), bien que la RBI dispose d’outils adéquats (MSS, ventes OMO) pour y faire face. La RBI doit télégraphier une voie de normalisation plutôt que de laisser les attentes du marché s’ancrer de manière inappropriée. La RBI s’est concentrée à juste titre sur le court terme jusqu’à présent, et la politique d’octobre sera la fenêtre idéale pour exposer ses réflexions sur la normalisation, d’autant plus que la RBI voudra certainement éviter tout resserrement soudain.

(Suvodeep Rakshit est économiste principal chez Kotak Institutional Equities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)