Politique monétaire de la RBI décembre 2021 : le MPC pourrait ne pas encore augmenter le taux des prises en pension alors qu’Omicron menace la reprise économique

Le comité de politique monétaire (MPC) de la Reserve Bank of India présentera sa quatrième politique monétaire bimensuelle le 8 décembre. L’année dernière, deux baisses de taux de 75 pb en mars et de 40 pb en mai ont ramené les taux des prises en pension à un niveau record de 4 pour cent et depuis lors, les taux sont restés inchangés. Cette politique intervient dans le contexte du renforcement perçu de l’économie nationale et de la modération de l’inflation globale ces derniers mois, ont déclaré les analystes.

Le MPC évaluera de près la reprise économique et les rendements obligataires élevés

L’annonce du MPC serait étroitement surveillée pour son évaluation de l’évolution du scénario économique et des niveaux de prix, ainsi que de la manière dont il s’attaque au surplus de liquidités dans le système, aux rendements obligataires élevés et à la hausse inégale du crédit.

Les taux devraient rester inchangés pour la 9e fois consécutive alors que la menace Omicron se profile

Cotes de soins : compte tenu des incertitudes liées à l’ampleur de la reprise économique, la RBI devrait maintenir son orientation vers la croissance et poursuivre l’orientation de sa politique monétaire accommodante alors même qu’elle se dirige vers une normalisation progressive. MPC est susceptible de maintenir les taux d’intérêt directeurs, c’est-à-dire le taux de prise en pension et le taux de prise en pension à un niveau record de 4 % et 3,35 % respectivement. Hausse des taux directeurs peu probable avant le premier trimestre de l’exercice 23. Le corridor de taux de prise en pension inversée (sur le taux de prise en pension) pourrait être rétréci par rapport aux 65 points de base actuels de manière graduelle à partir de février 2022.

Shanti Ekambaram, président du groupe – Consumer Banking, Kotak Mahindra Bank Ltd : Avec la reprise de l’économie, menée par une augmentation de la demande des consommateurs et des liquidités abondantes, on s’attendait à ce que le MPC opte pour un retrait progressif des liquidités excédentaires et un changement de sa position accommodante dans la politique de décembre. Cependant, la menace imminente d’Omicron et l’incertitude qu’elle a suscitée font qu’il est désormais probable que le comité maintienne les taux directeurs inchangés. Un mouvement sur le taux des prises en pension, qui était largement attendu en décembre, sera désormais reporté à l’année civile suivante.

Rajani Sinha, économiste en chef et directeur national de la recherche, Knight Frank India : On s’attendait de plus en plus à ce que lors de la réunion du MPC de décembre, la RBI relève le taux des prises en pension pour réduire le couloir entre les prises en pension et les taux des prises en pension. Cependant, la nouvelle variante COVID Omicron a de nouveau poussé l’économie mondiale et indienne dans un état d’incertitude et de nervosité. Il existe également une incertitude supplémentaire quant à toute réaction instinctive des marchés financiers indiens et mondiaux à l’indication/à l’action de la politique monétaire de la Fed. Dans un tel scénario, la RBI lors de sa prochaine réunion devrait maintenir les taux inchangés.

L’énigme de l’excédent de liquidité doit rester ; long chemin vers la normalisation

Churchil Bhatt, vice-président exécutif des investissements de la dette, Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited : Encore une fois, le virus a muté, et avec lui, les permutations probables de la politique RBI du 21 décembre. La RBI devrait continuer à normaliser la liquidité élevée du système bancaire en ajustant davantage le quantum et la teneur des opérations VRRR existantes.

Emkay Services financiers mondiaux : Les flux de liquidités actuels semblent quelque peu tendus, une augmentation attendue de la monnaie en circulation étant compensée par la réduction des excédents publics (impliquant une augmentation des dépenses) et des flux de capitaux possibles. Alors que les flux d’IDE pourraient rester stables, d’autres entrées de l’ordre de 35 à 40 milliards de dollars pourraient provenir de l’inclusion des obligations indiennes dans les indices mondiaux d’ici un an.

Évaluations des soins : La RBI garantirait également la présence de liquidités adéquates dans le système bancaire pour stimuler la dispersion du crédit. Cependant, il n’y a aucune anticipation de nouvelles mesures de liquidité dans cette politique.

Menace renouvelée pour la croissance mondiale en raison de la variante Omicron

Sandeep Bagla, PDG, Fonds commun de placement TRUST : Il existe une menace renouvelée pour la croissance mondiale en raison de la variante Omicron et l’écart de production en Inde semble toujours être grand ouvert, justifiant une politique monétaire accommodante. D’un autre côté, l’inflation sous-jacente est élevée, la Fed américaine est devenue quelque peu belliciste, a commencé à diminuer – il serait prudent d’indiquer aux marchés comment et quand la RBI va sortir de l’extraordinaire liquidité des taux faciles. Une hausse du reverse repo de 3,35 % à 3,60 % n’est pas à exclure. Il s’agit de faire un choix économique.

Après avoir atteint un creux de 5,97 % le 21 mai, le rendement indien à 10 ans g-sec a progressivement augmenté, les rendements obligataires atteignant en moyenne 6,35 % au 21 novembre, le plus élevé depuis le début de la pandémie. Depuis le début du S2 FY22, le rendement 10Y g-sec a augmenté de 18 bps cumulés. Bien que les inquiétudes suscitées par les emprunts publics supplémentaires au second semestre de l’exercice 22 et la modération de la trajectoire de l’inflation se soient apaisées, la fermeté des rendements reflète en grande partie une forte hausse des prix mondiaux des matières premières et du pétrole brut ainsi que le début de la normalisation des liquidités par le RBI depuis le dernier MPC.

Suman Chowdhury, directeur des analyses, Acuité Ratings & Research : La normalisation de la politique monétaire se poursuivra dans les principales économies mondiales compte tenu de la période prolongée d’inflation plus élevée, mais la vitesse peut varier d’une banque centrale à l’autre, en fonction de leur évaluation des risques résiduels de pandémie. L’Inde devrait également poursuivre l’approche progressive de la normalisation et une augmentation progressive du taux de prise en pension peut être envisagée dans le cadre de l’exercice budgétaire actuel.

L’inflation devrait rester dans la bande cible du MPC :

L’IPC indien à court terme devrait rester dans la fourchette cible du MPC de 4 à 6 %. Ceci, à son tour, devrait donner au MPC le temps d’évaluer les implications à moyen terme d’Omicron en continuant de maintenir une pause accommodante des taux directeurs en décembre, a déclaré Bhatt.

Il est peu probable que les perspectives de croissance du PIB de la RBI pour l’exercice 22 soient révisées de 9,5% pour l’exercice 22. Les perspectives d’inflation (5,3% pour l’EX22) ne devraient pas non plus subir de changement. Pour limiter la hausse des rendements obligataires, la RBI pourrait annoncer des achats de titres publics sur le marché secondaire, a ajouté Care Ratings.