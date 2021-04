Politique monétaire de la RBI en direct: baisse des taux repo peu probable; l’inflation au cœur de l’esprit de Shaktikanta Das, MPC

Actuellement, le taux de pension ou le taux de prêt à court terme est de 4%, le taux de prise en pension inversée est de 3,35%. (Image de fichier)

Politique monétaire RBI EN DIRECT: La Banque de réserve de l’Inde annoncera la décision du comité de politique monétaire du comité de politique monétaire dirigé par le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, le 7 avril. examen de la politique pour l’exercice 22, au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 dans le pays. Actuellement, le taux du repo ou le taux des prêts à court terme est de 4 pour cent, le taux de prise en pension inversée est de 3,35 pour cent, le taux de la facilité marginale permanente (MSF) et le taux d’escompte de 4,25 pour cent. Les analystes estiment qu’une politique monétaire accommodante serait maintenue pour répondre aux problèmes de croissance économique. On peut noter que la RBI avait maintenu le taux d’intérêt directeur (repo) inchangé pour la quatrième réunion consécutive du dernier MPC de l’exercice précédent tenu en février 2021, invoquant des inquiétudes inflationnistes. À la suite de la pandémie COVID-19, la banque centrale a abaissé les taux directeurs à 4% grâce à deux baisses de taux de 75 points de base en mars 20 et de 40 points de base en mai 20.