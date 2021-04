Politique monétaire de la RBI: taux repo stable; Le rendement à 10 ans pourrait rester dans la fourchette de 6 à 6,20% au cours du trimestre d’avril à juin de l’exercice 22

Compte tenu des incertitudes, le MPC a abandonné les directives basées sur le temps et s’est plutôt concentré sur la relance de la croissance sur une base durable

Par Upasna Bhardwaj

Bien que la décision du MPC de maintenir les taux et la politique / politique de liquidité inchangés ne soit pas une surprise, la déclaration vise à répondre aux principales préoccupations et questions qui avaient pesé sur les sentiments du marché. Le MPC a clairement donné la priorité à la croissance alors même que les risques d’inflation ont été correctement traités. L’assurance d’un soutien politique à la croissance était indispensable dans l’environnement actuel, lorsque les incertitudes augmentent au milieu de la prolifération des infections à covid et des restrictions de verrouillage qui en résultent dans les États clés, qui contribuent pour près de 30% au PIB global. Tout échec à rompre la chaîne de l’infection présente un risque important pour la croissance à grande échelle et la macro-stabilité.

Pour le moment, nous maintenons notre estimation de croissance du PIB pour l’exercice 22 à 10,5%, avec des risques également équilibrés en fonction du rythme de la campagne de vaccination.

Compte tenu des incertitudes, le MPC a abandonné les prévisions basées sur le temps et s’est plutôt concentré sur la reprise de la croissance sur une base durable en gardant à l’esprit l’objectif d’inflation indiquant que toute action à venir dépendra des données.

L’incertitude récente et les risques qui en découlent pour la croissance liés à la réintroduction de restrictions dans certaines régions devraient maintenir la normalisation des politiques (qui devait auparavant commencer vers août en ramenant les taux au jour le jour dans le couloir, suivie d’une hausse du taux de prise en pension inversée. ) à distance pour le moment.

La décision de mener des adjudications VRRR (reverse repo à taux variable) de plus longue échéance devrait exercer une pression sur l’extrémité la plus courte de la courbe, mais ne devrait pas déplacer les taux au jour le jour au-delà du taux de prise en pension inversée de 3,35% probablement jusqu’à CY2021. À l’extrémité de la courbe, la décision surprise de la RBI d’annoncer un calendrier OMO de Rs 1 lakh crore au 1QFY22 dans le cadre du programme d’acquisition G-sec est un grand positif pour Gsecs étant donné que l’offre nette 1Q (nette de RBI) sera maintenant ~ Rs 1,4 crore lakh par rapport au montant calendrier annoncé par le GoI de Rs 2,4 crore lakh. Le rendement à 10 ans peut maintenant être de l’ordre de 6 à 6,20% (moins de 6% peut ne pas se maintenir compte tenu des conditions mondiales défavorables) au 1QFY22.

Bien que le soutien politique à court terme ait été prévu, les risques d’inflation restent également tout à fait réels, ce qui peut restreindre la durabilité d’un soutien politique agressif au-delà du court terme. En outre, la hausse des rendements mondiaux peut fournir un plancher aux rendements intérieurs.

(Upasna Bhardwaj est économiste principal à la Kotak Mahindra Bank. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

