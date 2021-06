Politique monétaire: la RBI est positive pour les emprunteurs de prêts immobiliers, selon des experts du secteur

Certains experts du secteur ont déclaré que la décision de la RBI était conforme aux attentes, mais ils ont exhorté le régulateur bancaire à annoncer un soutien monétaire à la NHB pour relancer la croissance dans le secteur immobilier.

Comme largement attendu, le comité de politique monétaire de la RBI a maintenu le taux repo inchangé vendredi en vue de la deuxième vague de COVID, tout en maintenant sa position accommodante pour la sixième fois consécutive.

Les experts du secteur ont déclaré que sans la pandémie, la RBI aurait définitivement adopté une position différente pour les taux de référence aujourd’hui. Considérant le rythme auquel l’inflation augmente actuellement dans le pays, la RBI aurait cherché à augmenter les taux directeurs.

“Cependant, étant donné que l’économie est toujours sous pression en raison de la pandémie et que l’inflation augmente en raison de problèmes d’offre couplés à la morosité globale de la consommation, elle a maintenu le statu quo sur les taux de référence. C’est la sixième fois consécutive que la RBI maintient les taux de référence inchangés, en réponse claire aux exigences des incertitudes liées à la pandémie de COVID-19 », a déclaré Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants.

Cependant, cette décision est certainement positive pour les emprunteurs de prêts immobiliers, car les taux flottants des prêts de détail (qui sont directement liés aux taux de repo de référence externes) ont été au plus bas des deux dernières décennies. “Le maintien de ce régime de taux d’intérêt bas fonctionne très bien pour tous les emprunteurs car l’environnement d’accessibilité élevée est susceptible de perdurer encore un peu plus longtemps”, a ajouté Puri.

Cependant, certains développeurs – qui recherchaient une baisse du taux des prises en pension – ont déclaré qu’une baisse des taux aurait été bénéfique pour les consommateurs et aurait stimulé la hausse actuelle de la demande observée récemment.

« La demande résidentielle renaît dans le contexte de pandémie et cela doit être encouragé. Cependant, les taux de crédit immobilier en vigueur, qui sont à un niveau record, sont déjà alléchants pour les acheteurs. Pour tout investisseur, c’est un moment de grande opportunité et pour le client final, c’est un bon moment pour acheter. À l’avenir, nous aimerions également voir une réduction des droits de timbre et des frais d’enregistrement pour pousser plus loin la demande dans le secteur immobilier qui constitue l’épine dorsale de plusieurs autres secteurs », a déclaré Lincoln Bennet Rodrigues, fondateur et président du groupe Bennet & Bernard.

Certains experts du secteur ont déclaré que la décision de la RBI était conforme aux attentes, mais ils ont exhorté le régulateur bancaire à annoncer un soutien monétaire à la NHB pour relancer la croissance du secteur immobilier, tandis que les agences gouvernementales devraient se pencher sur la hausse des prix des principaux matériaux de construction.

Dhruv Agarwala, PDG du groupe Housing.com, Makaan.com et PropTiger.com, a déclaré : « La décision de la RBI de maintenir le taux des prises en pension à 4% dans son examen de la politique monétaire va dans le sens des attentes. Étant donné qu’il y a eu des ramifications économiques généralisées des divers blocages annoncés par les États pour contenir la deuxième vague du virus, c’était la chose appropriée à faire. Cependant, nous nous attendons à ce que le régulateur bancaire annonce un soutien monétaire à la NHB pour relancer la croissance du secteur immobilier, qui est le deuxième secteur générateur d’emplois du pays en Inde.

La communauté des développeurs pourrait trouver un certain soutien dans la décision de la banque centrale de lancer le cadre de résolution 2.0, en vertu duquel la RBI étendra la couverture des emprunteurs à Rs 50 crore, contre Rs 25 crore auparavant. “Dans un mouvement qui augure bien pour les petites entreprises du pays qui sont sous l’impact de la deuxième vague, la RBI a étendu la facilité spéciale de liquidité de Rs 16 000 crore à SIDBI pour soutenir les MPME”, a-t-il déclaré.

Ankit Kansal, fondateur et directeur général de 360 ​​Realtors, a déclaré : « Il était prévu que la RBI maintienne le taux des prises en pension inchangé et évite les tentations d’injecter davantage de liquidités en raison du risque d’inflation. Alors que les prix de l’acier, du ciment et du pétrole brut augmentent, il y a une pression croissante de l’inflation et le maintien d’une position accommodante est un choix bénin. Venir à l’immobilier, la demande refoulée, les transformations structurelles et les perspectives économiques saines (~ 8-9% pour l’EX 22) propulseront le marché dans une direction positive. Cependant, les organismes gouvernementaux devraient se pencher sur la hausse des prix des principaux matériaux de construction tels que le ciment et l’acier. Les prix ont augmenté de manière exorbitante ces derniers mois et s’ils ne sont pas contenus, cela sapera et bloquera de nombreuses activités de construction. »

