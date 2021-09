Politique privée RTW printemps 2022 – WWD

Présenté aux Spring Studios, le spectacle de Private Policy a commencé par un défilé d’installations artistiques – les directeurs créatifs Haoran Li et Siying Qu ont travaillé avec Lettuce Grow pour créer sa propre vision utopique de l’avenir. Les mini-jardins verticaux hydroponiques abondants, fabriqués à partir de plastique océanique appelés Farmstands, ont transformé la piste de la marque inclusive basée à New York dédiée à montrer le style rebelle de la ville. Leur message cette saison était axé sur la sensibilisation à l’environnement, avec leur dernier effort intitulé “Urban Plants: Good for the Planet, Good for the Mind”. Le duo a reconnu la dernière augmentation de la biophilie comme une forme de soins personnels et de préservation, qui a rappelé aux citadins ce qui est possible pour nos écosystèmes.

Le regard: Le club-kid dystopique ultime filtré via la lentille Private Policy.

Pièces clés : Couture jeune avec des détails de harnais sur le pantalon ; une jupe crayon lavande associée à un col roulé à motif floral (un look plus adulte pour la marque) ; décolletés découpés; l’utilisation d’organza poly recyclé comme superposition transparente sur des jupes et des robes, ce qui a donné à la gamme une touche de sensualité, et des blousons aviateurs. Les pièces finales du spectacle combinaient des chaînes à billes en métal avec des fleurs faites à la main créées par moulage à chaud de déchets de bouteilles en plastique recyclées.

Les plats à emporter : Le développement durable a toujours été au cœur des pratiques de Private Policy et en renforçant leurs codes dans le dernier effort, le duo continue de poser les bases qui permettront à leur consommateur de continuer la fête – de manière éco-responsable.