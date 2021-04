Politique RBI: calme certains nerfs; Juste ce que le docteur à prescrit

Grâce au reverse repo variable, RBI gérera également la partie inférieure de la courbe de manière appropriée.

Par KVS Manian

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a clairement gardé les oreilles sur le sol dans l’élaboration de la dernière politique monétaire. La flambée des cas de Covid-19, qui a conduit à une deuxième vague apparemment vicieuse, a définitivement poussé la trajectoire de reprise d’un quart, voire de deux.

Le rythme de la vaccination contre le Covid-19 a été plus lent que prévu, ajoutant aux inquiétudes sur le délai nécessaire pour contrôler la pandémie. Tout à l’heure, dans le scénario le plus optimiste, cela ressemble à un programme de vaccination de 9 à 10 mois pour atteindre les seuils de confort. Je suis convaincu que le gouvernement envisage d’accélérer les mécanismes de distribution, tout comme d’assurer lui-même un approvisionnement optimal en vaccins. Ainsi, au cours des prochains mois, les verrouillages sélectifs / perturbations de localisation et autres contraintes se poursuivront. Cela entraînera des perturbations de la demande ainsi que des perturbations de l’approvisionnement.

Tout cela ne manquera pas d’avoir un impact négatif sur l’économie, avec un certain risque à la baisse pour les projections de croissance que nous avions attendues, il y a même un mois.

Dans un tel scénario, la position de la RBI sera plus accommodante et favorable à la croissance suit tout naturellement. Comme tous les pays tenteront de le faire au cours des 12 prochains mois, nous verrons une différence significative dans la qualité de l’exécution entre eux.

Espérons que l’Inde sera l’un des pays qui émergeront de cette année avec un fort vent arrière prêt à se lancer dans un cycle de croissance positive et fort.

Comme la plupart des autres banques centrales à travers le monde, la RBI donne clairement la priorité à la croissance aux inquiétudes naissantes d’inflation. Cependant, cela reste un risque sur la période de cet exercice. Alors que l’inflation globale semble être sous contrôle, le sauveur a été l’inflation des prix des denrées alimentaires, et les chiffres de l’inflation sous-jacente flirtent déjà avec 6%. Le risque d’inflation vient d’une manière compliquée, à la fois des contraintes du côté de l’offre dans certains domaines et des pressions du côté de la demande dans d’autres. Cet équilibre entre le soutien de la croissance et la réduction de l’inflation sera le principal défi de la banque centrale cette année.

Les marchés obligataires ont été très satisfaits de l’annonce du programme d’opération d’open market de Rs 1 lakh crore (OMO) (baptisé G-SAP, ou G-Sec Acquisition Program) pour le premier trimestre de FY22. C’était précisément ce que le médecin avait ordonné. Cela a refroidi les rendements sur l’extrémité longue de la courbe. Grâce au reverse repo variable, RBI gérera également la partie inférieure de la courbe de manière appropriée. Cela peut conduire à une certaine augmentation des rendements à court terme, aplatissant la courbe des taux. La liquidité du système continuera d’être bonne et, compte tenu des évolutions ci-dessus, les anticipations de hausse des taux directeurs au cours de cette année se sont considérablement atténuées jusqu’à la fin de cet exercice.

Il sera intéressant de voir comment la roupie réagira dans les mois à venir. La liquidité mondiale, entraînant de forts flux vers les marchés boursiers indiens, a contribué jusqu’à présent à soutenir la roupie. Apparemment, l’annonce par la RBI des achats d’obligations et du dénouement des positions par les traders, déjà nerveux en raison des données émergentes de la deuxième vague de Covid-19, a conduit à une baisse de la valeur de la roupie. Cependant, à moyen terme, les signaux des marchés américains et européens sur la reprise économique et les taux d’intérêt seront un facteur plus important. À l’heure actuelle, le Trésor américain ainsi que les banques centrales européennes semblent tout à fait déterminés à maintenir des liquidités élevées et des rendements obligataires bas, ce qui met presque au défi les négociants en obligations de négocier contre eux. Compte tenu de ceux-ci, l’afflux vers les marchés émergents attractifs devrait se poursuivre, maintenant la roupie raisonnablement stable.

La mauvaise nouvelle dans tout cela est que les perturbations économiques probables, causées par la prochaine vague de Covid-19, pourraient réduire la croissance du crédit à un moment où elle ne faisait que montrer des pousses vertes de reprise. Les problèmes de qualité des actifs dans le secteur financier pourraient réapparaître. Les mesures coordonnées par le gouvernement et la RBI tout au long de l’année dernière ont contribué à assurer le flux de crédit et de soutien financier aux segments de l’économie les plus vulnérables, tels que les MPME et d’autres secteurs touchés par Covid-19, et ont aidé ces segments à progresser. à travers la crise. À l’avenir, la RBI et le gouvernement doivent travailler à une sortie calibrée et harmonieuse de cette situation.

Une autre annonce importante de RBI a été celle de permettre aux entreprises de fintech de rejoindre les systèmes de paiement numérique de la banque centrale. Il s’agit d’une étape progressive et accélérera l’adoption du numérique dans les transactions financières. Les progrès de l’Inde dans cette direction ont été particulièrement remarquables, et cette annonce a signalé la concentration continue et proactive de RBI dans ce domaine.

Dans l’ensemble, la politique est en phase avec son temps et reconnaît la nécessité de naviguer dans cette période incertaine avec un esprit ouvert.

L’auteur est directeur à temps plein et membre du Group Management Council de Kotak Mahindra Bank. Les opinions sont personnelles

