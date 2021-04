Politique RBI: Comment les changements clés faciliteront le paiement numérique et le transfert d’argent

Les décisions de la RBI d’effectuer des paiements en ligne via NEFT, RTGS, portefeuilles mobiles, UPI et autres modes numériques sont plus pratiques.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI), lors de sa réunion du Comité de politique monétaire (MPC) du 7 avril 2021, a non seulement décidé de maintenir les taux directeurs inchangés, mais a également pris certaines décisions pour effectuer des paiements en ligne via NEFT, RTGS, portefeuilles mobiles, UPI et autres modes numériques plus pratiques.

Ainsi, pour transférer de l’argent, vous ne pouvez pas vous rendre dans votre agence bancaire ou vous connecter à votre compte Net Banking car le RBI permet la connectivité des transferts électroniques nationaux de fonds (NEFT) et des règlements bruts en temps réel (RTGS) avec des opérateurs de systèmes de paiement non bancaires, faciliter l’interopérabilité UPI et élargir le paysage du paiement numérique en Inde.

«L’extension des installations NEFT et RTGS aux intermédiaires de paiement numérique est une mesure pragmatique qui change le paysage fintech de l’Inde et sera très bénéfique pour les clients. Cela contribuera à une meilleure pénétration des paiements numériques, car les utilisateurs des villes de niveau 1, 2, 3 et 4 disposeront de services conservés à portée de main, qui n’étaient auparavant disponibles que via les banques. Cela leur offrira également la commodité d’utiliser leurs applications fintech préférées pour effectuer facilement des transactions NEFT / RTGS. En outre, cela donnera lieu à une expérience utilisateur plus fluide, car les fintechs sont plus axées sur la technologie et innovantes que les banques traditionnelles. Ils sont plus susceptibles de développer des produits et services sur mesure pour leurs consommateurs. Dans l’ensemble, ce sera une étape de transformation qui contribuera à créer un écosystème convivial avec des innovations de grande envergure au cœur de celui-ci », a déclaré Zafar Imam, PDG de Finshell.

L’inclusion d’acteurs non bancaires réduirait également la dépendance à l’égard des banques et faciliterait la vie des clients.

Comment les fusions bancaires affecteront-elles les investissements forfaitaires? Votre SIP sera-t-il interrompu?

«Augmenter le nombre d’acteurs non bancaires en intégrant RTGS et NEFT à leurs portefeuilles existants est une initiative crédible qui les aidera à stimuler davantage la clientèle et à se remettre des pertes de l’année dernière à la suite du COVID-19. Auparavant, les clients devaient compter sur les banques pour ces services, mais grâce à cette initiative, ils peuvent également les utiliser sur d’autres plates-formes. Non seulement cela aidera les acteurs du numérique à augmenter leurs ventes et leurs revenus, mais cela leur fournira également une nouvelle opportunité de transformer l’expérience client et de les servir de manière plus transparente. Après le succès phénoménal des transactions UPI, il s’agit d’une initiative bienvenue pour inclure davantage d’utilisateurs dans des gammes de paiement plus larges », a déclaré Ankur Maheshwari, directeur financier de MoneyTap.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.