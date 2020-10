Twitter a supprimé l’un des messages de Donald Trump – alors qu’est-ce que le tweet supprimé de Trump ?

Le président américain est un utilisateur actif des médias sociaux et il se rend régulièrement sur son compte Twitter pour aborder des sujets d’actualité et offrir ses réflexions sur un certain nombre de sujets.

It appears that one of @realDonaldTrump tweets has been deleted. pic.twitter.com/0tWWclu6k2 — Kim Weaver (@KimWeaverIA) October 6, 2020

Donald Trump s’est fait entendre davantage sur le site à l’approche de l’élection présidentielle de novembre prochain.

Mais de nombreuses personnes ont déclaré que l’un des tweets du président américain n’est plus disponible parce qu’il violait les règles de Twitter.

Alors, quel était le tweet retiré de Trump ?

TWITTER SUPPRIME LE TWEET DE TRUMP

Le lundi 5 octobre, Twitter a retiré un des tweets de Trump.

Si vous vous connectez au site et allez sur le profil de Trump, vous constaterez qu’il manque un tweet entre les messages qui commencent par les mots “STOCK MARKET UP BIG” et “Will be back on the Campaign Trail soon !!!”.

Un message sur le compte du président américain indique

“Ce Tweet n’est plus disponible car il a violé les règles de Twitter.”

QUEL ÉTAIT LE TWEET SUPPRIMÉ DE TRUMP ?

Il semble que le tweet supprimé de Trump soit un post qu’il a partagé avec la chroniqueuse du New York Post Miranda Devine.

“You see it in enthusiasm for the President outside Walter Reed Hospital. You see it in Registrations, from Florida to Pennsylvania & West Virginia, where Republicans are outstripping Democrats by 2 to 1. If the President bounces back onto the campaign trail, he will be an…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Le 4 octobre, Miranda a écrit un article d’opinion sur Trump avec le titre “La bataille contre le coronavirus montre la bravoure du président Trump”. Dans l’article, le journaliste parle de sa réémergence après son hospitalisation due au Covid-19.

Trump a partagé quelques paragraphes de l’histoire de Miranda qui se lisent comme suit

“Vous le voyez dans l’enthousiasme pour le président à l’extérieur de l’hôpital Walter Reed. On le voit dans les inscriptions, de la Floride à la Pennsylvanie et à la Virginie occidentale, où les républicains devancent les démocrates par 2 contre 1.

“Si le Président rebondit sur le chemin de la campagne, il sera un héros invincible, qui a non seulement survécu à tous les sales coups que les Démocrates lui ont jetés, mais aussi au virus chinois. Il montrera à l’Amérique que nous n’avons plus à avoir peur”.

Trump a ajouté dans son tweet : “Merci Miranda. C’était fini jusqu’à ce que la peste arrive de Chine. Il gagnera de toute façon !”

Il semble que le message original contenait l’adresse e-mail de Miranda, c’est pourquoi Twitter l’a peut-être supprimée.

TRUMP RETWEETS THE POST

Peu après la suppression du tweet, M. Trump s’est à nouveau connecté à son compte Twitter et a partagé le poste – mais cette fois-ci, il a marqué les comptes Twitter de Miranda et du New York Post.

Les articles sont toujours disponibles au moment de leur publication.