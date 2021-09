Polk Audio Monitor XT – Gamme d’enceintes compatible Dolby Atmos avec certification True Hi-Res Audio

Il se compose d’une grande variété de modèles pour configurer un home cinéma ou une chaîne Hi-Fi en fonction de chaque espace d’écoute et de chaque budget.

Conçue dans le but de fournir le meilleur son à un prix plus que compétitif, cette nouvelle série intègre les dernières avancées de la firme en termes de woofers, tweeters, crossovers et enceintes de séries supérieures comme la Reserve Series, qui a obtenu ce prix année avec le prix EISA du « meilleur système d’enceintes home cinéma ». Et c’est que tous ont été développés pour fournir un son dynamique et réaliste, ainsi que des basses haute résolution sans effort, en plus de faciliter la reproduction du Dolby Atmos.

En bref, ils sont capables d’améliorer l’expérience de la musique, des films, de la télévision et du son des jeux, en obtenant un excellent son.

À la mesure complète ou caprice

La série Monitor XT se compose d’une grande variété de modèles, permettant aux clients de concevoir un système Hi-Fi ou de cinéma maison en fonction de leur espace d’écoute et de leur budget, tout en satisfaisant leur quête de performances exceptionnelles. En ce sens, la gamme Monitor XT Series se compose de deux enceintes de sol, de canaux centraux, de deux modèles d’étagères, d’un subwoofer alimenté de 12 pouces et d’un module de hauteur pour le son surround. Tous les composants de cette gamme sont présentés dans une finition Midnight Black.

Son puissant et clair

La nouvelle gamme est la réponse à l’évolution de l’audio haute résolution grâce aux services de musique en streaming et aux premières de films en streaming en Dolby Atmos. En fait, tous les composants de la série Monitor XT fonctionnent en parfaite harmonie pour fournir un son uniforme, créant un home cinéma ou un système Hi-Fi de rêve. De plus, pour une polyvalence maximale, ils ont été conçus pour fournir un son puissant et clair à partir de presque tous les amplificateurs ou récepteurs.

Technologies avancées

Les enceintes Monitor XT symbolisent l’innovation, qui a toujours fait de Polk Audio l’un des leaders de l’histoire de l’audio américain. Ainsi, ils incluent des tweeters à dôme en terylène avec certification audio haute résolution, capables de reproduire fidèlement l’audio au-delà de 40 kHz. Ces tweeters avancés offrent une grande sensation d’espace et une clarté extrême. La nouvelle gamme offre également de bonnes performances dans les basses grâce à des woofers efficaces et équilibrés dynamiquement, associés à des radiateurs passifs (sur les modèles au sol). Ces cônes offrent des détails brillants, des médiums réalistes et une restitution tonale percutante avec une distorsion ultra-faible caractéristique.

Canaux de hauteur dédiés

Pour une expérience multidimensionnelle engageante du contenu Dolby Atmos, DTS: X et Auro 3D, la gamme Monitor XT comprend des haut-parleurs de hauteur MXT90. Ceux-ci sont capables d’ajouter une dimension verticale dramatique au champ sonore lors de la lecture du contenu de formats audio orientés objet. Ainsi, lorsqu’il est placé au-dessus des enceintes Monitor XT20, XT60 ou XT70 ou fixé au mur, il est possible de configurer tout un système de cinéma maison 3D.

Subwoofer alimenté

Le subwoofer actif Monitor XT12 apporte un punch solide et vibrant à la musique, aux films et aux jeux vidéo grâce à son woofer à longue portée de 12 pouces à équilibrage dynamique alimenté par un amplificateur ultra-efficace de classe A / B de 100 watts qui offre des détails et des basses percutantes jusqu’à 24 Hz. De plus, il offre des entrées RCA et LFE et est compatible avec les derniers récepteurs AV, qui à leur tour prennent en charge Dolby Atmos et DTS: X. Les utilisateurs apprécieront la possibilité d’affiner les performances à l’aide de paramètres de coupure, de polarité et de volume variables. Enfin, cette enceinte est logée dans un coffret rigide à faible résonance et dispose d’une jolie grille amovible.

La série Monitor XT offre une garantie limitée de cinq ans pour assurer d’innombrables heures de plaisir d’écoute.

Polk le moniteur…

… XT 12 : 329 euros

… XT 15 : 179 euros/paire

… XT 20 : 249 euros/paire

… XT 30 : 149 euros

… XT 35 : 279 euros

… XT 60 : 399 euros/paire

… XT 70 : 599 euros/paire

… XT 90 : 199 euros/paire

www.polkaudio.com