Polk Audio Reserve Series : des enceintes haut de gamme à un prix plus abordable

Il a été créé pour obtenir une expérience d’écoute exceptionnelle lors de l’écoute de musique, de films et de jeux, en mettant l’accent sur les détails et la fidélité du son.



La série Reserve est une nouvelle gamme d’enceintes haut de gamme hautement polyvalentes et hautes performances conçues pour le plaisir ultime de la musique, des films et des jeux. Pour ce faire, il répond parfaitement à l’objectif de l’entreprise d’offrir des haut-parleurs de qualité supérieure à un prix plus abordable grâce à l’application d’une recherche et d’un développement approfondis tant dans les matériaux que dans l’acoustique.

Composés de neuf modèles, ils se distinguent par leur IMAX Enhanced et Hi-Res Audio, et par leur compatibilité avec Dolby Atmos et DTS: X. De plus, les mêmes haut-parleurs sur mesure développés à l’origine pour les haut-parleurs primés de la série Legend de la société ont été utilisés. C’est pourquoi ils sont dotés d’un tweeter Pinacle breveté, d’un cône de turbine de milieu de gamme et des dernières technologies de gestion des basses et de contrôle de la résonance de Polk, PowerPort et X-Port, leur permettant de fournir une excellente qualité sonore.

Neuf membres, plusieurs possibilités

La nouvelle gamme est parfaite pour une utilisation avec les systèmes de cinéma maison multicanaux immersifs et l’écoute stéréo classique. La gamme se compose de deux enceintes colonnes, de trois enceintes centrales, de deux enceintes d’étagère et du premier module de hauteur mural de la firme, tous conçus pour offrir aux auditeurs une flexibilité de configuration en incorporant des haut-parleurs assortis et une voix uniforme.

Dans l’ensemble, ce sont des haut-parleurs incroyablement équilibrés, offrant une scène sonore étendue, des images détaillées, un médium fluide et des basses profondes.

Technologie exclusive

Bien que cette série utilise les mêmes transducteurs que la gamme Legend, elle propose également des développements multiples et exclusifs :

Tweeters à radiateur annulaire Pinnacle – Des décennies d’innovation, de conception et de prototypage ont conduit au développement d’un nouveau tweeter à radiateur annulaire Pinnacle haute définition de 1 pouce pour des aigus extrêmement clairs et nets. Aucune coloration ou distorsion indésirable. Il utilise également un guide d’ondes réglé avec précision qui améliore considérablement la dispersion de l’énergie à haute fréquence pour fournir une large zone d’écoute optimale. Pendant ce temps, la caméra arrière soigneusement amortie aide à éliminer toute résonance indésirable. Certifié pour la haute résolution, il est conçu pour l’écoute de musique à deux canaux ainsi que pour le son 3D multicanal à partir de contenus musicaux, de films, de sports et de bandes sonores de jeux vidéo. conception du pilote avec une géométrie de turbine moulée, augmentant considérablement la rigidité et l’amortissement sans ajouter de poids. Il en résulte un médium doux et détaillé sur toute la bande passante, la largeur de fréquence à laquelle l’oreille humaine est la plus sensible.



Technologie X-Port : La nouvelle technologie brevetée X-Port de Polk intègre un filtre Eigentone (ETF) qui permet d’obtenir facilement des basses sans distorsion. Il se compose d’un ensemble d’amortisseurs à tubes fermés spécialement réglés pour capturer et éliminer les distorsions typiques des haut-parleurs conventionnels. X-Port empêche les basses et les médiums supérieurs d’être affectés par les résonances produites par le port et l’enceinte, assurant un son doux et détaillé. Conception Power Port 2.0 – Présent uniquement sur les modèles au sol R600 et R700, Power Port 2.0 est la nouvelle version de la célèbre technologie Power Port de Polk. Avec X-Port, en plus de la conception soignée du port du Power Port, qui lisse le flux d’air hors du boîtier à travers le port, un ensemble d’amortisseurs à tube fermé spécifiquement réglés est ajouté pour empêcher les résonances indésirables produites par le X-Port. Port. Power Port 2.0 est l’union de ces deux technologies et le résultat est un son uniforme et détaillé.



Construction avancée

Plus précisément, le modèle de tour R700 présente des renforts point à point avancés grâce à la nouvelle technologie de contrôle de résonance d’armoire (CRC) qui élimine les résonances des panneaux, améliorant ainsi les détails et la clarté. Enfin, ils ont tous des structures internes soigneusement conçues pour minimiser à la fois les ondes stationnaires internes et les résonances indésirables. Le résultat est des boîtiers haute-fidélité qui reproduisent fidèlement le contenu musical et cinématographique et avec un rapport qualité/prix unique sur le marché.

Enceintes bibliothèque Polk Reserve R100 : 550 euros la paire

Enceintes bibliothèque Polk Reserve R200 : 750 euros la paire

Canal central Polk Reserve R300 : 450 euros

Polk Reserve R350 canal central : 550 euros

Canal central Polk Reserve R400 : 650 euros

Tour Polk Reserve R500 : 1100 euros la paire

Tour Polk Reserve R600 : 1500 euros la paire

Tour Polk Reserve R700 : 2200 euros par

Module hauteur Polk Reserve R900 : 550 euros la paire

www.polkaudio.com