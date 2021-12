Polk Monitor XT 20 : enceintes de bibliothèque avec un son réaliste et des performances maximales

Ils peuvent être associés à des amplificateurs pour reproduire des basses profondes, comme une solution idéale pour les amateurs de cinéma, de musique et de jeux.

Appartenant à la gamme Monitor XT et compatible avec Dolby Atmos et DTS : X, Monitor XT 20 a un design moderne, en plus de se conformer à la prémisse de la firme d’offrir un son de qualité pour tous les types de contenu. En ce sens, ils sont formés pour optimiser le plaisir de la musique, des jeux et des films avec un son haute résolution réaliste et des basses sans effort.

Il s’agit également de l’enceinte de bibliothèque la plus performante de la gamme Monitor XT et peut être associée à des amplificateurs plus puissants pour produire des basses plus profondes (une demi-octave inférieure).

Une technologie qui se sent

Les enceintes Monitor XT 20 sont dotées de tweeters à dôme en terylène certifiés Hi-Res Audio capables de reproduire fidèlement l’audio au-delà de 40 kHz. Ces tweeters avancés offrent une grande sensation d’espace et une clarté extrême, quelque chose que vous pouvez entendre et ressentir.

De leur côté, les enceintes Polk ont ​​toujours été synonymes de basses sans effort, même sur les plus petites, et le MXT20 ne fait pas exception. Les woofers de 6,5 pouces robustes, dynamiquement équilibrés et à haute efficacité fournissent des médiums clairs et ouverts et des basses puissantes et réactives avec une faible distorsion, résultant en des voix et des instruments clairs, et les bandes sonores des groupes de films et de musique sont impressionnantes.

Univers amplifié en haute résolution

Compatible avec les derniers Dolby Atmos et DTS : récepteurs AV surround X et amplificateurs 4 et 8 ohms, Polk Monitor XT ne nécessite aucun équipement spécialisé pour offrir un son de qualité. Si l’utilisateur le souhaite, le module de hauteur MXT90 peut être combiné avec le MXT20 pour découvrir de nouvelles dimensions de son 3D.

En plus de la musique, des films ou des jeux haute résolution, Monitor XT 20 est également parfait pour lire des services de streaming haute résolution tels que Apple Music, Tidal, Amazon Music HD, Qobuz et Spotify HiFi.

Composants hérités et exceptionnels

Tous les modèles Monitor XT ont été conçus pour profiter d’un son pur : leurs bornes de connexion nickelées garantissent une connexion directe et sans perte ; les armoires rigides en MDF isolent le son du woofer et du tweeter sans ajouter de résonances indésirables ; et ses persiennes amovibles et ajustées avec précision minimisent les interférences sonores.

Enfin, la série Monitor XT est disponible dans une finition Midnight Black et offre une garantie limitée de cinq ans pour assurer d’innombrables heures de plaisir d’écoute.

249 euros/paire

www.polkaudio.com