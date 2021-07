Polk Reserve R100 : musique et cinéma avec un son exceptionnel

Nouveau tweeter haute résolution avec radiateur annulaire Pinnacle de 2,5 cm, woofer médium à cône de turbine de 13,3 cm et technologie X-Port pour des basses sans distorsion.

Polk Audio, un fabricant audio avec plus de 45 ans d’expérience, vient de présenter ses enceintes de bibliothèque Reserve R100. D’une élégance discrète et d’un design minimaliste, cette paire est née afin de fournir un son exceptionnel et ainsi pouvoir profiter de la musique et du cinéma avec la plus haute qualité.

Tweeter haute définition avec radiateur Pinnacle Ring

L’expérience de plus de quatre décennies de la marque dans le domaine du son est évidente dans le nouveau tweeter haute définition, avec le radiateur annulaire Pinnacle de 2,5 cm qui intègre ces nouveaux haut-parleurs. Un composant capable de fournir des aigus extrêmement clairs et nets, sans coloration ni distorsion indésirables. Pour ce faire, il utilise un guide d’ondes réglé avec précision qui améliore considérablement la dispersion de l’énergie haute fréquence pour fournir une large zone d’écoute optimale.

Pendant ce temps, la caméra arrière soigneusement amortie aide à éliminer toute résonance indésirable. Certifié pour la haute résolution, le tweeter Pinnacle est conçu pour l’écoute de musique à deux canaux ainsi que pour le son 3D multicanal pour les bandes sonores de films, de sports et de jeux vidéo.

Cône de turbine de 13,3 cm

Polk a développé le cône de turbine pour assurer une reproduction naturelle des fréquences moyennes auxquelles l’oreille humaine est particulièrement sensible. Le cône de turbine de 13,3 cm combine le noyau en mousse exclusif de Polk et la géométrie de turbine moulée qui améliore considérablement la rigidité et l’amortissement sans augmenter la masse. Le résultat est un son dans lequel chaque détail est perçu, avec des médiums doux et précis et des basses naturelles.

Nouvelle technologie brevetée X-Port

La nouvelle technologie brevetée X-Port de Polk intègre un filtre Eigentone pour des basses faciles et sans distorsion. Plus précisément, il se compose d’un ensemble d’amortisseurs à tubes fermés spécialement réglés pour capturer et éliminer les distorsions typiques des haut-parleurs conventionnels. En fin de compte, X-Port empêche les basses et les médiums supérieurs d’être affectés par les résonances produites par le port et l’enceinte, assurant un son uniforme et détaillé.

Adieu les résonances

Disponibles en deux finitions, Midnight Black et Satin White, leurs armoires ont été soigneusement conçues pour minimiser les ondes stationnaires internes et éliminer également les résonances indésirables. Le résultat est une armoire qui maintient fermement les haut-parleurs et permet une reproduction fidèle des enregistrements.

Les enceintes Polk Reserve R100 sont parfaites pour profiter de la musique en stéréo avec des amplificateurs, 70W/canal minimum (pour tirer le meilleur parti de la boîte), ou utilisées dans les systèmes de visionnage de films, soit comme surround principal, soit comme surround latéral et arrière, en haut de gamme systèmes de cinéma maison.

Prix: 550 euros / paire (tarif juin 2021)

fr.polkaudio.com