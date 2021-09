Polkadex dévoile la date de lancement du réseau principal et prévoit de migrer les jetons ERC-20 existants vers une nouvelle blockchain

Londres, Royaume-Uni, le 29 septembre 2021,Changement de réseau natif pour précéder les essais de testnet de nouvelles offres – Polkadex, l’échange de crypto-monnaie entièrement décentralisé basé sur un carnet de commandes peer-to-peer pour le marché DeFi, devrait déployer sa version du réseau principal le 29 septembre 2021.

De par sa conception, Polkadex est un projet expansif, composé de plusieurs solutions innovantes construites sur la blockchain Polkadex. Dans ce cas, « mainnet » fait référence à la chaîne principale sur laquelle le reste des composants de Polkadex sera diffusé par intermittence.

Après le lancement du réseau principal, l’équipe Polkadex commencera la migration des jetons PDEX existants basés sur ERC-20 d’Ethereum vers le réseau Polkadex, fournissant ainsi un pont à sens unique pour que PDEX soit converti en jeton natif de Polkadex. Suite à la migration réussie des jetons PDEX, d’autres composants pertinents du projet, notamment PolkaIDO, Polkadex Orderbook et Polkapool, seront progressivement mis en œuvre et éprouvés sur le testnet, avant d’être déplacés vers le réseau principal.

Une fois le protocole de migration installé sur le réseau principal, les utilisateurs peuvent transférer PDEX depuis Ethereum pour exécuter des nœuds de validation afin d’assurer la sécurité du réseau et gagner des jetons PDEX en retour. De plus, les détenteurs de jetons PDEX pourront miser leurs jetons, nommer des validateurs et générer des revenus sur leurs jetons PDEX. Dans le même temps, le testnet continuera à fonctionner en même temps que le réseau principal, aidant les développeurs à tester leurs projets sur Polkadex avant le lancement du réseau principal.

Le PDG de Polkadex, Gautham J, note : « Cette version du réseau principal est une étape importante pour Polkadex. Il marque le début de toute une série d’événements qui se dérouleront dans les prochains mois. Le réseau Polkadex agira comme la principale couche décentralisée hébergeant toutes nos dApps, y compris PolkaIDO, Polkapool et Polkadex Orderbook.

À propos de Polkadex

Construit sur Substrate, Polkadex se définit comme le moteur de trading pour Web3 et DeFi. Entièrement décentralisé, il offre le meilleur des échanges centralisés et décentralisés, et les combine en un outil complet qui préserve l’auto-souveraineté des fonds tout en permettant un trading intuitif. En tant que plate-forme, Polkadex vise à optimiser quatre aspects différents de l’écosystème DeFi, notamment la liquidité, l’expérience client, la garde des actifs et la vitesse d’exécution des ordres de transaction en utilisant une myriade de fonctionnalités telles que les outils Market Maker en chaîne, le mécanisme de pont, les actifs des commerçants. Gestion, entre autres.

