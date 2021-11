Polkadex migre le jeton natif PDEX de l’ERC-20 vers le substrat

Londres, Royaume-Uni, 30 novembre 2021,

Polkadex, l’échange de carnets de commandes pour DeFi construit sur Substrate, annonce la cotation de son jeton natif PDEX sur Gate.io, qui marque le début de la migration depuis le PDEX basé sur ERC-20.

Lancé sur le réseau principal fin septembre, Polkadex a maintenant officiellement lancé son jeton PDEX natif, qui était auparavant construit en tant qu’ERC-20 basé sur Ethereum, une solution temporaire pendant que la plate-forme était en testnet.

Les utilisateurs de Polkadex pourront migrer de l’ERC-20 vers la chaîne native jusqu’au premier trimestre 2022, après quoi l’ERC-20 sera désactivé. Plus la migration est précoce, plus les avantages sont importants.

« La migration des jetons natifs PDEX fait partie de notre feuille de route depuis le début », déclare Vivek Prasannan, directeur exécutif et co-fondateur de Polkadex. « Nous avons travaillé dur pour respecter nos délais et nous sommes satisfaits du lancement de notre réseau principal. La prochaine étape pour maintenir l’écosystème Polkadex est la migration du PDEX de l’ERC-20, qui a été une bonne solution temporaire qui a maintenant atteint son objectif. »

Polkadex est un échange peer-to-peer et basé sur un carnet d’ordres pour DeFi construit sur un substrat qui vise à combiner le format sûr et non dépositaire typique des DEX, avec la structure accessible et conviviale propre aux CEX.

Afin d’atteindre cet objectif, Polkadex combine des pools AMM avec des carnets de commandes, régis par des robots en chaîne qui fonctionnent pour éviter les problèmes de dérapage des prix.

De plus, pour créer un échange performant et mince, seules les fonctions nécessitant une vérification sont intégrées à la chaîne sur Polkadex, tandis que des fonctionnalités telles que l’agrégation et le stockage des données de marché se produisent hors chaîne.

Polkadex propose de nombreux outils pour garantir une expérience sûre et transparente aux investisseurs en crypto, aux commerçants, aux investisseurs et même aux développeurs, offrant des frais d’essence faibles à nuls, un système KYC sécurisé, l’autosouveraineté des fonds et même un Launchpad PolkaIDO.

Les jetons PDEX sont un outil fondamental dans l’écosystème Polkadex, car ils permettent aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités de Polkadex. Les jetons PDEX peuvent être dépensés pour payer et obtenir des remises sur les frais de transaction et de négociation, pour participer aux IDO Polkadex et pour participer à la gouvernance en chaîne du réseau, tandis que les partenaires PDEX peuvent devenir des validateurs du réseau de preuve de participation. .

Alors que pendant le testnet, les PDEX ont été pris en charge sur Ethereum ERC-20, la migration vers les jetons natifs PDEX est une étape clé pour rendre l’écosystème Polkadex encore plus sûr. Pour adoucir l’affaire pour les utilisateurs qui doivent migrer à temps, Polkadex propose un APY moyen de 65% pour investir PDEX sur la chaîne native. La liste sur Gate.io prend en charge les jetons natifs, ce qui permet de relier facilement les actifs d’Ethereum à la chaîne Polkadex.

À propos de Polkadex

Polkadex est une plateforme de trading peer-to-peer non dépositaire qui combine les avantages des CEX et DEX en un seul. La gamme d’outils entièrement décentralisés de Polkadex offre aux traders, investisseurs et équipes de blockchain modernes des fonctionnalités inégalées. Construit sur un substrat et tirant parti d’autres technologies sophistiquées.

