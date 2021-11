Polkadot a tout à gagner maintenant que la première vente aux enchères de Parachain est terminée

Pois (CCC :DOT-USD) est une crypto-monnaie à capitalisation boursière de 38 milliards de dollars classée au huitième rang, selon CoinMarketCap.

Source : shutterstock.com/nurionstd

Le DOT a récemment terminé sa première vente aux enchères de prêts participatifs en parachain. En conséquence, la crypto DOT est susceptible d’augmenter au cours de la prochaine année alors que cette application parachain lance ses activités.

J’ai déjà écrit sur les enchères de parachain sur le réseau Polkadot ainsi que leur effet déflationniste sur l’offre de crypto DOT. Maintenant, une grande vente aux enchères est maintenant terminée et le réseau principal de Polkadot sera loué à la parachain gagnante.

En conséquence, la crypto DOT a une chance de progresser au cours de la prochaine année. Il a culminé plus tôt ce mois-ci le 4 novembre à 55 $. Mais maintenant, c’est un peu plus de 35 $. Alors que la crypto DOT est loin de ses sommets ce mois-ci, il est possible qu’à mesure que la parachain commence à fonctionner sur le réseau principal de Polkadot, la valeur de la crypto pourrait recommencer à augmenter.

Où en sont les choses avec Polkadot

Acala (CCC :ACA-USD), un protocole de finance décentralisée (DeFi), a annoncé avoir remporté la première enchère sur la plate-forme Polkadot. Il a levé 32,5 millions de DOT, d’une valeur d’environ 1,28 milliard de dollars, auprès de 24 934 contributeurs via une offre initiale de pièces (ICO).

L’ICO était en fait structuré comme un prêt participatif au réseau Acala, qui bloque le capital des investisseurs pendant deux ans et leur paie les intérêts des jetons ACA.

Au bout de deux ans, Acala doit rembourser le principal. Il pourrait alors faire une vente de jetons ACA. combiné avec ses propres réserves de trésorerie obtenues grâce à son protocole DeFi sur Polkadot.

Acala a remporté l’enchère en surenchérissant Rayon de lune (CCC :GLMR-USD). Moonbeam a en fait levé 1,36 milliard de dollars, selon Coindesk, soit plus que les 1,3 milliard de dollars d’Acala. Mais Acala a accédé à 81 000 portefeuilles numériques qui ont souscrit à leurs prêts participatifs, et leurs offres « étaient en tête 63 % du temps ».

C’est apparemment ainsi que le gagnant de l’enchère a été choisi. L’article de Coindesk indiquait que les deux parachaines étaient plusieurs fois au coude à coude. Le processus de « enchère aux bougies » empêche cependant les pics et les jeux de dernière minute.

Plus tard, Polkadot a annoncé le 18 novembre que les six premiers gagnants des enchères, dont Acala, seraient « intégrés » sur le réseau principal le 18 décembre. Cela implique que jusqu’au 18 décembre inclus, la crypto DOT pourrait commencer à faire un rebond.

Que faire avec DOT Crypto

Les analystes pensent désormais que Polkadot est à un point d’inflexion crucial. Par exemple, le magazine Crypto Briefing a écrit il y a plusieurs jours que le prix de la crypto DOT était à un niveau technique important.

De plus, la deuxième série d’enchères commencera le 23 décembre et se déroulera toutes les deux semaines jusqu’au début de 2022, selon Crypto Briefing.

Après avoir remporté la première vente aux enchères de parachaines Polkadot, le réseau Acala a de grands projets, selon Crypto Briefing. Elle espère devenir la première application DeFi sur la blockchain/Internet. Il a l’intention d’introduire un teneur de marché automatisé, un jalonnement de crypto DOT liquide et un stablecoin décentralisé appelé « aUSD ».

Le jalonnement crypto DOT permettra aux gens d’offrir leurs jetons Polkadot afin de susciter de l’intérêt, mais aura également la possibilité de les liquider du contrat intelligent.

Comme il y avait une concurrence féroce pour le bail du réseau principal de Polkadot, c’est un bon signe. Cela signifie qu’il existe une forte demande pour sa plate-forme blockchain. De plus, le fait que tant d’argent ait été collecté pour le projet est également un bon signe. Enfin, avec autant de jetons crypto DOT bloqués pendant deux ans, le prix de la crypto DOT pourrait augmenter.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article, que ce soit directement ou indirectement. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Total Yield Value Guide, que vous pouvez consulter ici.