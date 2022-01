Polkadot a un excellent cas d’utilisation. Cela pourrait-il atteindre 100 $ ?

Pois (CCC :DOT-USD) est l’une des dernières plateformes blockchain similaire à Ethereum (CCC : ETH-USD). La monnaie native de Polkadot est le DOT. En utilisant le réseau Polkadot, vous pouvez accéder à un large éventail de blockchains.

Source : shutterstock.com/nurionstd

De nombreux experts pensent que le jeton augmentera à l’avenir. En conséquence, de nombreux commerçants ont commencé à y investir leur argent. L’une des principales raisons des attentes de croissance est sa blockchain interopérable, qui a permis au projet de réaliser des gains de prix substantiels.

Mais avant de décider d’investir dans ce jeton, vous devez savoir si le projet en vaut la peine. Voici le récapitulatif de Polkadot et s’il s’agit d’un achat en ce moment.

Pourquoi Polkadot devient-il célèbre ?

Beaucoup de gens pensent que Polkadot a le potentiel de surpasser Ethereum.

Ethereum est une plate-forme blockchain idéale pour les développeurs. Sur cette plate-forme, les développeurs peuvent résoudre des problèmes de calcul complexes. Cependant, il facture des frais pour les transactions.

Le système Polkadot est plus polyvalent qu’Ethereum. Il fournit plus d’une plate-forme pour les développeurs. De plus, ils peuvent également travailler sur de nouvelles pièces numériques au sein de la même plate-forme. Il n’est donc pas surprenant que la plupart des investisseurs de Polkadot soient des développeurs.

En raison de sa polyvalence, de plus en plus d’investisseurs placent leur argent sur cette plate-forme.

Une autre raison de sa renommée est son faible coût. Vous n’avez même pas besoin de 100 dollars pour acheter un DOT. Cela ne fait pas exactement un achat cependant.

Vue baissière sur Polkadot

Chaque pièce numérique mettait du temps à atteindre un nouveau prix. Le Bitcoin a été lancé en 2009, mais son prix a commencé à augmenter en 2017. Début 2020, il est devenu la crypto-monnaie la plus chère de tous les temps. Il a donc fallu 11 ans au bitcoin pour devenir un atout précieux.

Il en va de même avec Ethereum, qui a été initialement lancé en 2015 et est devenu très précieux en avril 2021. Beaucoup de gens ont les mêmes attentes avec Polkadot.

Pour le moment, il n’a qu’un an. Le prix actuel d’un DOT n’est que de 27,85 $ et il s’élevait à 26,41 $ à un moment donné au cours des dernières 24 heures, il y a donc une augmentation de sa valeur.

Cependant, il y a quelques mois, sa valeur était supérieure à 40 $, ce qui laisse entendre que la valeur de Dot n’est pas stable en 2021. Certains experts pensent qu’elle peut atteindre 100 $ d’ici février 2022. D’autres pensent que DOT n’atteindra pas près de 100 $ au début. 2022.

Lorsque nous examinons l’histoire des jetons, il est clair qu’il faut au moins une demi-décennie aux monnaies blockchain pour devenir des actifs coûteux. Donc, si vous investissez dans ce jeton, ne vous attendez pas à décupler votre investissement du jour au lendemain.

Explorons maintenant le point de vue des experts sur ce réseau de blockchain.

La nouvelle inquiétante pour les investisseurs du DOT est la déclaration de Max Keiser, un célèbre diffuseur. Dans une interview, il a déclaré que Bitcoin battra l’or et que la valeur des autres pièces tombera à zéro.

Selon CryptonewsZ, cette pièce peut grandir, mais cela prendra beaucoup de temps. Digital Coin Price prédit que le DOT pourrait mettre cinq ans pour atteindre la valeur de 100 $. Cependant, les Trading Beasts pensent qu’il restera à environ 44 $ d’ici la fin de 2024. Assez lent, non?

C’est tout pour dire, Polkadot n’est pas un verrou sûr sur un énorme potentiel. Si vous investissez dans ce jeton, cela ne fera peut-être pas mal à votre poche, mais ne vous attendez pas à obtenir des gains énormes.

Dernières pensées

Le Bitcoin a été la première grande crypto-monnaie, mais il a également mis du temps à devenir un atout précieux. Dans ses premiers jours, beaucoup de gens l’ont acheté juste pour le plaisir. Les premiers utilisateurs sont désormais millionnaires grâce à ces pièces. Mais nous ne pouvons pas prédire la même chose pour des milliers d’autres pièces numériques.

N’oubliez pas que si vous souhaitez investir dans l’une de ces nouvelles monnaies numériques, vous devez faire vos recherches ou tenir compte des opinions d’experts qui savent ce qui se passe dans l’espace numérique. Sans des conseils appropriés, vous ne pouvez pas vous attendre à tirer des bénéfices de ces cryptos.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.