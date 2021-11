Polkadot augmentera alors que les enchères Parachain ont un effet déflationniste

Pois (CCC :DOT-USD) est désormais la huitième plus grande crypto-monnaie selon CoinMarketCap. Sa capitalisation boursière était de 45 milliards de dollars à 45,88 dollars le 10 novembre. Le DOT devrait continuer à augmenter comme il l’a fait au cours des derniers mois sur la base de ses récentes enchères de prêts participatifs en parachain.

J’ai décrit ce qu’étaient ces enchères la semaine dernière dans mon article précédent. La clé à retenir sur ces enchères et les prêts participatifs associés avec les parachaines Polkadot est très simple.

L’effet net sera de réduire l’offre de jetons crypto DOT dans l’offre commerciale au cours des deux prochaines années. Voici comment cela fonctionnera.

Prêts Polkadot financés par le crowdfunding

Les différentes parachaines sont tenues de publier un grand nombre de jetons Polkadot afin de louer de l’espace sur sa plateforme blockchain. Ils doivent le faire pour créer leurs applications de parachain. Mais Polkadot veut qu’ils publient ces jetons DOT afin de s’assurer que, sur la base d’une vente aux enchères de l’espace, les parachaines les meilleures et les mieux financées obtiennent l’espace.

Les parachains sont en mesure de publier ces jetons en levant le capital grâce à des prêts participatifs des détenteurs du DOT. Ils promettent divers taux d’intérêt et récompenses en retour. Mais l’argent doit être « prêté », ou jalonné, pendant deux ans.

Donc, si vous suivez ce qui se passe ici, l’effet net est le même que ce que fait une entreprise lorsqu’elle rachète des actions. L’offre totale de jetons DOT sera plus faible.

Comme peut en témoigner toute personne ayant suivi un cours d’économie 101, la courbe de l’offre et de la demande détermine le prix d’un actif. Ainsi, avec une offre inférieure de jetons crypto DOT, le prix augmentera, toutes les autres choses (c’est-à-dire la demande) étant identiques ou supérieures.

Les enchères d’Acala

À titre d’exemple, l’une des parachaines qui lève des prêts participatifs est le projet Acala. C’est probablement l’une des parachaines les plus connues. J’ai écrit sur ce projet et sur deux autres, dont le projet Moonbeam et le projet Astar.

Acala a maintenant un site Web qui montre ses prêts participatifs quotidiens. Au 10 novembre, 12,3 milliards de jetons DOT avaient été prêtés et le projet avait une valeur totale verrouillée de 572 millions de dollars (TVL). De plus, Acala dispose d’un site distinct qui montre à quel point il est facile de fournir l’un de ces prêts DOT.

Étant donné que Polkadot a une valeur marchande totale de 45 milliards de dollars, le TVL représente 1,27 % de la capitalisation boursière totale rien que pour cette seule parachain.

Il existe de nombreuses chaînes de ce type sur toute la plate-forme. J’estime à peu près qu’au moins 10 % de la valeur marchande de l’offre totale de jetons DOT pourraient être liés à des prêts liés aux enchères.

Effets de vélocité et de multiplicateur dans Polkadot

Soit dit en passant, cela ne signifie pas seulement que Polkadot pourrait augmenter de 10 %. Compte tenu de ce que les économistes appellent la « vitesse de l’argent », l’effet pourrait être considérablement renforcé. Selon le nombre de transactions DOT et la vitesse ou la vélocité, il pourrait y avoir un effet multiplicateur.

La même chose est évidente si vous serrez l’ouverture d’un tuyau. Avec seulement une réduction de 10 % de l’ouverture (c’est-à-dire une interruption de l’approvisionnement), la vitesse ou la vitesse de l’eau sortante est de plus de 10 % plus rapide.

Le même effet se produira avec le prix des jetons DOT. Je pense que nous pourrions voir un multiplicateur de quatre ou cinq fois, et Polkadot pourrait augmenter de 50 % en conséquence.

L’effet des nouvelles enchères de parachaines à Polkadot pourrait être assez important. Ne soyez pas surpris si l’effet cumulatif total est une autre longueur d’avance pour la crypto-monnaie.

Et n’oubliez pas l’effet d’auto-renforcement d’un prix crypto, qui est souvent observé sur les marchés de la crypto. Une fois qu’un actif cryptographique commence à augmenter, il peut en faire trop. Les raisons initiales de la hausse sont dépassées par la hausse elle-même. La crypto commence à augmenter simplement parce qu’elle augmente, et les investisseurs comprennent les raisons de l’augmentation.

Par conséquent, attendez-vous à ce que le DOT augmente davantage à mesure que les effets d’une offre réduite se font sentir. Cela pourrait commencer bien avant la finalisation des résultats des enchères du spectre de la blockchain Polkadot en cours.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article, que ce soit directement ou indirectement. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.