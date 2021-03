Polkadot devient le dernier à utiliser la fiat onramp de Simplex

Le fournisseur d’onramp Fiat-to-crypto Simplex prendra désormais en charge Polkadot dans son réseau d’échanges cryptographiques, de portefeuilles et de courtiers.

Dans une annonce faite aujourd’hui, Simplex a déclaré que son intégration de Polkadot (DOT) permettrait aux utilisateurs de crypto d’acheter le jeton avec une carte de crédit ou de débit, Apple Pay ou un virement bancaire. L’institution financière vise «l’acquisition et l’adoption massives de crypto-monnaie», affirmant que l’ajout du DOT à sa liste d’actifs numériques pris en charge la rapprocherait de cet objectif.

Simplex fournit des services à d’autres échanges cryptographiques, notamment Binance et OKCoin. La société s’est associée à plus de 350 sociétés de cryptographie depuis son lancement et permet l’achat de plus de 50 crypto-monnaies via son réseau. Plus récemment, le processeur de paiement a été intégré au navigateur Web Opera.

Les projets qui ont rejoint l’écosystème Polkadot ont également connu une augmentation de leurs prix symboliques au cours des derniers mois. Ren (REN), Ocean Protocol (OCEAN) et le réseau Celer (CELR) ont ouvert la voie en facilitant l’interopérabilité inter-chaîne entre les réseaux, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de détenteurs de jetons actifs et du volume des échanges de chaque projet – par exemple, le le prix du CELR a augmenté de plus de 240% entre janvier et mars.

Au moment de la publication, le prix du DOT est de 35,85 $, ayant augmenté de plus de 300% depuis le 1er janvier.