Polkadot devient vert au milieu de la reprise du marché, ce facteur peut déclencher un nouveau rallye $ DOT

Polkadot (DOT) fait partie des grands voyageurs du marché de la cryptographie aujourd’hui, car la monnaie numérique a profité de la reprise en cours pour compenser ses pertes de la semaine dernière. À l’heure actuelle, Polkadot est en hausse de 4,39 % à 33,38 $, son prix le plus élevé au cours des 7 derniers jours.

publicité

Graphique de Polkadot à USD. Source : CoinMarketCap

Polkadot est resté en marge du nouveau protocole de blockchain décentralisé et intelligent soutenu par un contrat dont les actions sur les prix ont fait les gros titres au cours des derniers mois.

Se négociant à environ 33,10% de son plus haut historique (ATH) selon les données de CoinMarketCap, les taureaux de Polkadot refusent notamment de parier sur la pièce car ils ne prêtent plus attention aux affirmations selon lesquelles le protocole écrasera notamment la domination d’Ethereum. Au cours de la dernière année, d’autres protocoles de blockchain uniques ont vu le jour et la croissance de leur écosystème a quelque peu placé Polkadot sur les rails.

Espoir pour les taureaux à pois : tirer parti du boost NFT en cours

Malgré la lente croissance de Polkadot au cours des dernières semaines, il ne fait aucun doute que la technologie sous-jacente alimentant la monnaie numérique a une capacité de croissance suffisante. Alors que le protocole Polkadot a pris une bonne longueur d’avance lors du lancement de son réseau principal, le rajeunissement massif des prix peut être réintroduit si des écosystèmes reposant sur des jeux Play-to-Earn décentralisés et des jetons non fongibles (NFT) émergent.

La principale raison de la croissance de Solana, par exemple, est la prolifération rapide de divers NFT sur le réseau blockchain. Si une activité de croissance de l’écosystème similaire était expérimentée, associée à des activités Parachain en cours, Polkadot pourrait recevoir un nouveau souffle avec son jeton natif devenant le plus grand bénéficiaire.

Voici l’objectif de prix le plus réaliste pour le DOT

Avec un ATH de 49,69 $, le nouveau test de ce niveau de prix est très ambitieux pour la crypto-monnaie, vu le déséquilibre sur le marché au sens large dans un contexte de resserrement du contrôle réglementaire. Cependant, par rapport à ses jetons associés, le DOT est considéré comme sous-évalué, une décision qui suggère que des objectifs de prix plus haussiers sont idéaux pour la monnaie numérique.

Alors que la route vers un prix de 100 $ peut sembler au-dessus du tableau, une demande constante de DOT pour alimenter le potentiel de frappe NFT et d’autres événements connexes peut effectivement pousser le prix à un nouveau sommet de 70 $ avant la fin de l’année. Pour que cet objectif de prix soit dépassé, les taureaux DOT devront battre et maintenir la résistance majeure fixée à 50 $, à propos de son ATH précédent.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin