Polkadot (DOT) entre en mode bête avec Cardano, Ether ⋆ Crypto new media

DOT, le jeton natif de la Blockchain Polkadot multi-chaînes, a entrepris un voyage de récupération après le bain de sang de mai, comme beaucoup de ses homologues. Cependant, une différence significative entre le DOT et les autres altcoins est le rythme auquel il a monté en flèche.

Polkadot (DOT) en hausse de 100% alors que les taureaux se battent pour poursuivre la tendance à la hausse

Alors que l’ensemble du marché des crypto-monnaies a réalisé des gains majeurs ce mois-ci, seule une poignée a réussi à maintenir de nouveaux niveaux. Mais les taureaux DOT sont inébranlables dans leur quête de domination. Au cours des 24 derniers jours, DOT a réussi à obtenir 100 % de gains, ce qui a fait doubler ses prix de juin (entre 10 $ et 12 $).

Graphique DOTUSD par TradingView

Au moment d’écrire ces lignes, le DOT est en hausse de plus de 8 %, tandis que ses gains consécutifs sur 7 jours dépassent les 12 %. Le graphique technique à 1 jour suggère que les ours et les taureaux ont toujours du mal à dominer. Les prix ont été rejetés à plusieurs reprises par les ours au niveau de résistance de 22 $. Cependant, les prochaines 24 heures restent cruciales pour déterminer où le marché se dirige à l’avenir.

Polkadot (DOT) Cardano et (ADA) se positionnant comme des « tueurs d’éther » de premier plan

Pendant ce temps, la guerre entre les principaux altcoins s’est intensifiée avant la mise à niveau 2.0 d’Ethereum. La mise à niveau a positionné Ethereum comme un rival majeur de Bitcoin et comme nous l’avons signalé précédemment, beaucoup pensent que le réseau est sur le point de renverser Bitcoin à long terme. Fait intéressant, de la même manière, d’autres altcoins progressent à un rythme important. Cela a inspiré de nombreuses prises, dont la plupart réitèrent collectivement qu’Ethereum pourrait également perdre sa position au profit de l’un des nouveaux arrivants.

Polkadot fait partie de la liste des “Ether killers”, avec Cardano et Solana. Bien qu’en termes de capitalisation boursière, toutes leurs pièces natives sont loin derrière. Mais les similitudes entre Ethereum et Polkadot ont déjà placé les deux plates-formes comme de possibles futurs rivaux.

Puisque Polkadot utilise la blockchain parachain; un réseau conçu pour réduire les corrections de réseau au strict minimum en créant à plusieurs reprises une nouvelle chaîne sur le réseau, et Ethereum a l’intention de dupliquer cette fonctionnalité, il y aura forcément une concurrence intense qui pourrait entraîner l’une des deux plates-formes prendre le dessus.

La communauté crypto Twitter a publié des commentaires à chaud à ce sujet. Les utilisateurs d’Altcoin croient fermement que DOT est sur le point de surpasser même Cardano (ADA); un sentiment partagé par certains utilisateurs d’altcoin. Actuellement, ADA domine les conversations liées à l’altcoin sur les plateformes de médias sociaux à l’approche du lancement du contrat intelligent. Mais le DOT se révèle avoir autant de potentiel de hausse, car les parachains soutiendront également les chaînes intelligentes à l’avenir.