Commerce et investissement

Polkadot (DOT) et Solana (SOL) continuent d’être les gagnants des entrées par rapport aux AUM

AnTy30 novembre 2021

Bitcoin affiche des flux entrants depuis 11 semaines consécutives, tandis qu’Ether sur cinq, portant leurs flux annuels à plus de 6,9 ​​milliards de dollars et près de 1,2 milliard de dollars, respectivement.

Encore une semaine d’entrées dans les produits et les fonds de crypto-monnaie a envoyé les entrées depuis le début de l’année à un record de 9,5 milliards de dollars, dépassant les 6,7 milliards de dollars en 2020.

Pendant ce temps, les pressions continues sur les prix ont fait chuter le total des actifs sous gestion (AUM) de 75,4 milliards de dollars à 72,8 milliards de dollars.

Pour la semaine se terminant le 26 novembre, les produits cryptographiques ont enregistré des entrées de 306 millions de dollars, dont Bitcoin en représente la majorité pour la cinquième semaine consécutive, ont montré les données de CoinShares.

Cela s’est produit malgré les baisses de prix au cours des dernières semaines, ce qui signifie que les investisseurs institutionnels ne sont pas perturbés par les actions des prix et continuent d’affluer dans l’espace.

Bitcoin (BTC) enregistre des entrées depuis 11 semaines consécutives avec un total de 2,7 milliards de dollars. Jusqu'à présent, en 2021, l'actif cryptographique a attiré un peu plus de 6,9 ​​milliards de dollars et 48,32 milliards de dollars au total.

La principale crypto-monnaie a enregistré les entrées les plus importantes en 5 semaines, totalisant 247 millions de dollars.

La principale crypto-monnaie a enregistré les entrées les plus importantes en 5 semaines, totalisant 247 millions de dollars.

« L’inflation monte en flèche et les gens recherchent plus d’alternatives pour leur argent en banque », a déclaré Ruud Feltkamp, ​​chef du bot de trading de crypto automatisé basé sur le cloud Cryptohopper.

« Je ne pense pas qu’il faudra longtemps avant que les investisseurs voient cela comme un moment d’achat « bon marché ». Nous sommes toujours au milieu du cycle haussier, et je pense que la hausse de l’inflation entraînera une augmentation de l’argent alloué aux actions et à la crypto. »

Ethereum (ETH) a quant à lui connu sa cinquième semaine consécutive d'afflux. Avec 23,1 millions de dollars versés la semaine dernière, les entrées YTD s'élèvent désormais à près de 1,2 milliard de dollars.

En termes de collecte relative aux actifs sous gestion, Polkadot (DOT) et Solana (SOL) restent les gagnants, avec des collectes représentant respectivement 8,6% des encours, soit 11,5 millions de dollars, et 5,9% ou 14,6 millions de dollars, respectivement, la semaine dernière.





Les produits d'investissement multi-actifs ont enregistré des entrées totalisant 9,1 millions de dollars la semaine dernière, ce qui représente le troisième produit d'investissement en termes d'actifs sous gestion avec 4,6 milliards de dollars.

Les produits d’investissement multi-actifs ont enregistré des entrées totalisant 9,1 millions de dollars la semaine dernière, ce qui représente le troisième produit d’investissement en termes d’actifs sous gestion avec 4,6 milliards de dollars.

Cardano (ADA) a été le seul la semaine dernière à afficher des sorties de 1,1 million de dollars, tandis que Binance Coin (BNB), Tron (TRX) et Ripple (XRP) n'ont enregistré aucun flux.









AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.