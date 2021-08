Polkadot (DOT) et Solana (SOL) dominent le marché de la cryptographie, émergent les meilleurs interprètes de Raging ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Bitcoin a inauguré de légers gains au cours des dernières 48 heures, entraînant une flambée des prix au niveau de 47 000 $. Les altcoins ont également emboîté le pas, car les prix se corrigent à la hausse. Cependant, Solana (SOL) et Polkadot (DOT) se sont distingués comme les anomalies.

Alors qu’il y avait un fort sentiment à propos d’Ethereum (ETH) menant le marché de l’altcoin dans la saison alt, les jetons DeFi susmentionnés semblent avoir occupé le devant de la scène, Solana (SOL) atteignant un nouveau niveau de prix record.

Solana se réveille sauvagement alors que (SOL) prend 70 $

SOL a démarré la semaine en force après s’être installé dans le top 10 des catégories de crypto les plus appréciées. La victoire se poursuivrait alors que Solana augmenterait de 90% au cours de la semaine dernière.

Au cours des dernières 48 heures, les taureaux SOL ont fait grimper le prix de l’actif de 20%, faisant franchir à SOL 70 $ et atteignant un nouveau record historique de 75 $. La route vers 100 $ est peut-être à nos portes, mais seulement si les taureaux SOL maintiennent ce rythme et conservent des gains déjà soutenus. En attendant, les traders de Solana sont à l’affût du moment où l’actif passera à 80 $.

Pendant ce temps, Polkadot (DOT) a également imité SOL. Les gains hebdomadaires du DOT se situent bien au-dessus de 28%, tandis que les gains quotidiens dépassent les 15%. Après avoir clôturé à 26,54 $ hier, le DOT s’est corrigé à la hausse de 10 %, entraînant une chute des prix à 28 $ aujourd’hui.

DeFi continue de rapporter des milliards de dollars alors que les jetons sont adoptés en masse

Bien que DOT et SOL soient parmi les plus grands gagnants cette semaine, il est important de noter que d’autres jetons DeFi ont réussi à créer un élan décent. L’industrie DeFi continue de croître en valeur marchande. La valeur totale bloquée a récemment atteint 148 milliards de dollars. Notamment, Ethereum (116 milliards de dollars), Terra (5 milliards de dollars) et Solana (2 milliards de dollars) sont en tête du marché DeFi. Le réseau DeFi approche maintenant d’un nouvel ATH, et compte tenu de la vitesse à laquelle les jetons DeFi montent en flèche, cela pourrait arriver de sitôt.

Bien que la valeur verrouillée totale ne mesure pas avec précision le niveau d’adoption des pièces DeFi, comme l’a noté Ryan Watkins, observateur et chercheur de Messari, elle tente de refléter le niveau d’adoption élevé.

« Tout d’abord, TVL n’est pas une mesure parfaite de l’adoption, mais ce qu’il montre, c’est la valeur que les gens accordent aux contrats intelligents. 148 milliards de dollars, ce n’est pas une blague. Ce nombre qui continue d’augmenter suggère une aisance croissante en confiant la richesse au code. »