Polkadot (DOT) explose de 16% (Market Watch) ⋆ Crypto new media

Les taureaux du bitcoin ont poursuivi leur offensive au cours des dernières 24 heures alors que l’actif a atteint un nouveau sommet de plus de 42 500 $ sur deux mois. La plupart des pièces alternatives ont surperformé leur leader, notamment ETH, BNB et DOT, qui a bondi de plus de 16% en une journée.

Altcoins verts ; DOT ajoute 16% de valeur

Les altcoins étaient relativement stagnants hier, mais la situation est très différente aujourd’hui. Ethereum s’est échangé autour de 2 450 $, mais une augmentation de 6% l’a porté à environ 2 600 $. De plus, l’ETH a même atteint 2 650 $ plus tôt dans la journée, ce qui est devenu son prix le plus élevé depuis le 15 juin.

Les performances de Binance Coin ont été quelque peu lentes récemment, avec toutes les préoccupations réglementaires concernant le principal échange de crypto-monnaie. Cependant, BNB a grimpé de 7 % en une journée et a également dépassé les 340 $ pour la première fois depuis juin.

Cardano (5%), Ripple (3,5%), Dogecoin (3,5%), Uniswap (5%), Bitcoin Cash (2%), Chainlink (6,5%) et Litecoin (3,5%) sont également bien dans le vert. Polkadot est le gagnant le plus substantiel des alts à plus grande capitalisation avec une augmentation de 16%. En conséquence, DOT se négocie bien au-dessus de 18 $.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Siacoin a ajouté le plus de valeur parmi les 100 meilleures pièces. Une pompe à 37% a conduit SC à environ 0,02 $. Quant (27 %), IOTA (19 %), Ankr (16 %), Basic Attention Token (15 %), DigiByte (13 %), OKB (12 %), Filecoin (11 %) et Solana (10 %) faire de même.

Par conséquent, la capitalisation boursière cumulée de tous les actifs cryptographiques peut atteindre 1 660 milliards de dollars. Cela signifie que la métrique augmente de 40 milliards de dollars en un jour et de 140 milliards de dollars en deux jours.

Bitcoin touché 42,5 000 $

La crypto-monnaie principale a mené la charge au cours de la semaine dernière après avoir rebondi avec succès après la baisse des prix de moins de 30 000 $. Il a ajouté plus de 10 000 $ depuis lors et a continué à grimper, comme indiqué hier.

Il a atteint son prix le plus élevé depuis le crash de la mi-mai de 42 300 $ (sur Bitstamp), mais une autre augmentation il y a quelques heures a conduit à un nouveau sommet de 42 700 $ sur deux mois.

À l’heure actuelle, BTC a reculé d’environ 1 000 dollars et sa capitalisation boursière est à peine de 800 milliards de dollars. Sa domination du marché, cependant, a chuté d’environ 1% en une journée alors que les pièces alternatives se sont effondrées.

BTCUSD. Source : TradingView

