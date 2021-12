Polkadot (DOT) montre des signes de cassure au-dessus de 30 $ en cas de retournement haussier

La nouvelle de l’enchère parachain de Polkadot a généré des gains importants pour le DOT/USD, atteignant son record de 54,98 $ le 4 novembre. Cependant, il y a eu une correction de prix dans les semaines suivantes et le DOT est actuellement de 53,8% en dessous de cet ATH.

La tendance baissière formée par le DOT ces dernières semaines est encore pire que ce qui s’est passé en mai, mais on espère qu’un signal haussier se formera bientôt.

Le DOT cherche un redressement des prix

Au cours des six dernières semaines, le DOT s’est négocié au plus bas en raison d’un mouvement correctif important. La tendance baissière persistante et continue pendant plusieurs semaines pourrait être bonne pour les taureaux car elle crée une forte probabilité qu’une contre-tendance se profile à l’horizon.

Chaque fois qu’un actif est dans une tendance baissière qui dure plusieurs semaines, il atteint une « zone de mort » et le DOT en est actuellement à ce stade. Par conséquent, le seul mouvement restant pour le jeton est une tendance haussière, et un rebond de plus de 35 $ devrait se former dans les semaines à venir.

La preuve d’un retournement haussier réside dans ce qui s’est passé sur le marché en général. Une légère tendance à la hausse sur l’ensemble du marché a conduit le DOT à réaliser de légers gains, montrant que le principal obstacle à une reprise est la pression de vente sur le marché.

Le DOT est susceptible d’accumuler des acheteurs tant que le prix reste à 25 $. Plus d’acheteurs pourraient atteindre 27,25 $, et s’il tombe en dessous de 25 $, les vendeurs pourraient déclencher des pertes. Le renversement de tendance fixera un objectif de profit de 35 $. Cependant, cette circonstance dépend de ce qui se passe sur le marché en général.

Une configuration baissière est également possible

Alors que la correction des prix du DOT montre des signes d’arrêt, le risque de baisse persiste sur le marché. Les graphiques du marché montrent qu’une configuration baissière pour le DOT est toujours possible. La preuve en est que le DOT n’a pas réussi à récupérer malgré le lancement de la première série de parachains.

Le marché global a considérablement chuté malgré de légères tentatives de reprise au cours des dernières 24 heures, ce qui éloigne les acheteurs du marché. La baisse à court terme pourrait être limitée aux niveaux de 20 $. Cependant, la configuration baissière persistante dans les semaines à venir pourrait également pousser le DOT vers 15 $.

