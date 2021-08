Polkadot est-il la solution aux problèmes d’évolutivité d’Ethereum ?

Après trois semaines de boycott et de pétition des joueurs de Pokémon Go, Niantic a surpris tout le monde en rétablissant le rayon étendu des PokéStops et des gymnases aux États-Unis. Certains joueurs ont rapidement considéré cela comme une victoire pour la communauté, mais il y a un problème beaucoup plus important que Niantic doit […] More