Polkadot et Cosmos se connectent en tant que MVP du pont de publication de Plasm and Secret Network

Plasm Network et Secret Network, deux projets basés respectivement sur Polkadot et Cosmos, ont lancé la première itération d’un pont pour relier les deux écosystèmes, chacun représentant un protocole «layer-zero» différent.

Le pont, déployé mardi sur le testnet de Plasm, permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre Plasm Network et Secret, leur permettant de profiter de la confidentialité des transactions et d’utiliser SecretSwap, le premier échange automatisé de market maker sur Secret Network. Le pont permettrait aux utilisateurs de Plasm de bénéficier de la couche de confidentialité de Secret Network, qui est basée sur des garanties matérielles offertes par des cellules d’environnement d’exécution de confiance, ou TEE. Les nœuds secrets et les validateurs utilisent le TEE pour effectuer des opérations nécessitant de la confidentialité, ce qui les rend introuvables pour les nœuds eux-mêmes.

À long terme, l’équipe Plasm espère devenir la porte d’entrée vers Cosmos pour d’autres projets Polkadot. La clé pour cela est de gagner les enchères de parachain sur Kusama et Polkadot, devenant totalement intégré dans leurs environnements, a déclaré le co-fondateur de Plasm Sota Watanabe à Cointelegraph:

«Actuellement, nous nous efforçons de devenir l’une des premières parachaines Kusama. Après être devenu un parachain, nous allons mettre en œuvre [the bridge] sur le réseau principal et rendez-le de plus en plus décentralisé et sans confiance, étape par étape. »

L’implémentation actuelle du pont est basée sur le framework SecretBridge de Secret, qui utilise la conservation multisignature avec des validateurs dédiés effectuant les conversions. Cette architecture est actuellement la plus répandue dans divers ponts et solutions d’interopérabilité – par exemple, sous-tendant les ponts d’Ethereum vers d’autres plates-formes de couche un comme Solana et Avalanche.

Bien qu’il existe diverses solutions proposées pour décentraliser le processus de transition, par exemple en introduisant un processus de sélection dynamique des validateurs, le «Saint Graal» pour les ponts blockchain est le modèle de client léger. Dans cette architecture, une blockchain est capable d’évaluer indépendamment les preuves de transaction d’une autre chaîne et de rendre ces données disponibles pour un contrat intelligent, éliminant ainsi la nécessité de tout type d’intermédiaire.

Watanabe a déclaré que les clients légers sont l’objectif, mais il y a encore des obstacles à surmonter:

«Nous avons envisagé la mise en œuvre du client léger. Et nous sommes très susceptibles d’adopter cette approche après être devenus un Kusama Parachain. L’implémentation que nous avons aujourd’hui est un MVP [minimum viable product]. […] Actuellement, nous discutons de ce sujet dans un autre groupe avec l’équipe Cosmos. Un gros problème est que nous avons besoin de versions no_std de certaines des bibliothèques sous-jacentes. »

Le moniker “no_std” est utilisé dans le langage de programmation Rust pour désigner les applications qui n’utilisent pas la bibliothèque standard. Cela peut être une limitation très restrictive, car la bibliothèque standard de Rust définit de nombreuses fonctionnalités qui seraient considérées comme des attributs de base dans les langages de niveau supérieur – par exemple, les tableaux dynamiques et la mémoire. Dans l’utilisation de la blockchain, no_std est une nécessité en raison de WebAssembly, le framework de machine virtuelle utilisé par Polkadot et d’autres blockchains, qui possède sa propre bibliothèque standard.

Néanmoins, le pont Plasm et Secret marquerait la première fois que Polkadot et Cosmos seraient connectés. Watanabe a déclaré que le concept pourrait facilement être étendu à davantage de chaînes de blocs Cosmos, tandis qu’une autre option consiste à implémenter directement le cadre de communication inter-blockchain de Cosmos sur le plasma et le substrat. La conception actuelle du pont peut toujours se connecter à l’ensemble de l’écosystème Cosmos, à condition qu’ils passent par Secret.

Bien que Cosmos et Polkadot soient parfois considérés comme des concurrents, Watanabe a déclaré que le pont faisait avancer une vision différente: