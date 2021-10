Polkadot ‘Ethereum Killer’ progresse progressivement vers le sommet alors qu’il gagne 20% au cours de la semaine ZyCrypto

Publicité





Au cours des 7 derniers jours, Polkadot a augmenté de 26,90%, ce qui est le plus élevé des 20 principales crypto-monnaies. Il a enregistré un gain stupéfiant à deux chiffres au cours des dernières 24 heures au milieu d’une rafale d’activités dans le réseau. Le tueur d’Ethereum est prêt pour son lancement de parachain tant attendu.

Polkadot surfe sur les vagues de l’optimisme au milieu d’une série d’annonces impressionnantes. L’actif a enregistré des gains stellaires au cours de la semaine dernière qui ont laissé les investisseurs se frotter les mains avec joie.

L’ascension et l’ascension de Polkadot

Polkadot a été sous le radar au cours des deux derniers mois après avoir été éclipsé par ses contemporains comme Cardano et Solana qui ont enregistré des gains fulgurants après avoir dévoilé de nouvelles améliorations. Des mesures récentes glanées sur Coinmarketcap indiquent qu’il est peut-être temps pour Polkadot de briller après que l’actif natif, DOT, ait grimpé de plus de 27% en moins de 7 jours. Au cours des dernières 24 heures, l’actif a grimpé de 17% en moins de 24 heures, ce qui consolide fermement sa place dans une remontée des prix.

L’actif se négocie à 42,82 $ et sa capitalisation boursière a atteint 41,9 milliards de dollars. Cela laisse Polkadot à la 8e place alors qu’il poursuit Solana à la 7e place avec une capitalisation boursière de 47 milliards de dollars. En réponse à la flambée des prix, le volume des transactions sur 24 heures a bondi de 142,25% pour s’établir à 3,5 milliards de dollars.

La montée en puissance du réseau ces derniers jours est étroitement liée aux récents développements de l’écosystème. Le réseau a annoncé que le hackathon Polkadot débutera le 22 octobre avec une cagnotte de 30 000 $. Polkadot et sa blockchain sœur, Kusama Network, ont montré leur supériorité technique en créant, votant et déployant une nouvelle logique en moins de 8 heures, alors qu’il faut des mois aux autres chaînes pour pouvoir déployer une mise à niveau.

Le grand

La raison de la flambée des prix de l’actif est le résultat de l’annonce que le réseau était désormais prêt pour le lancement de parachains. Cela vient après 5 ans depuis que les parachains ont été conceptualisées dans le livre blanc de Polkadot, et sont «des blockchains diverses et spécialisées qui se connectent à la chaîne de relais Polkadot. En d’autres termes, ils sont au cœur de la quête d’interopérabilité du réseau.

Publicité





La grande révélation a été faite par les fondateurs du projet, Gavin Wood et Robert Habermeier lors de la conférence de Subi où ils ont noté que « tous les obstacles techniques au lancement de la parachaine sur Polkadot ont été dépassés », suscitant des applaudissements importants de la part des membres de la communauté. Les parachains ont fonctionné avec succès sur Kusama, et le bon fonctionnement inculque la confiance dans l’écosystème de Polkadot que le lancement se fera sans heurts. La motion visant à programmer la première vente aux enchères a été adoptée par le conseil au moment de la mise sous presse et est au stade du référendum public.

Polkadot offre une véritable interopérabilité, une évolutivité et la possibilité d’être évolutif sans avoir besoin d’un hard fork, ce qui lui donne un avantage sur les autres chaînes. Il a été salué comme un tueur d’Ethereum et cette dernière étape le rapproche un peu plus de ses objectifs.

Lien source

Vues de la publication : 1