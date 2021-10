Polkadot (POINT)

Polkadot fixe la date de lancement des enchères initiales de Parachain, DOT monte en flèche de 17% devant le marché de la crypto

Polkadot est sur le point d’apporter sa suite complète de solutions à ses utilisateurs. Cette semaine, les développeurs de la blockchain ont annoncé qu’ils lanceraient des enchères pour les machines à sous parachain à partir du mois prochain.

T-Moins 4 semaines

Dans un tweet, les développeurs de Polakdot ont expliqué que le développement est intervenu après la ratification des membres du conseil de gouvernance de la blockchain. Les enchères commenceront le 11 novembre, mettant un terme à un voyage de cinq ans pour Polkadot et ses développeurs – Parity Technologies.

Les Prachains sont au cœur du fonctionnement de Polkadot et fonctionnent comme des chaînes de blocs indépendantes qui fonctionnent en tandem avec le réseau principal de Polkadot. Bien que ces parachains fonctionnent de manière semi-autonome, elles dépendent toujours du réseau central pour la validation et la sécurité des transactions.

La blockchain Polkadot peut améliorer l’évolutivité et les vitesses de transaction tout en maintenant la sécurité à l’aide du système parachain. C’est l’approche de la blockchain pour résoudre le célèbre « dilemme de la blockchain ».

Les fondateurs de Polkadot, Robert Habermeier et Gavin Wood, ont déclaré lors de la conférence Sub0 que la blockchain peut désormais implémenter des parachaines. Un membre du comité de gouvernance nommé Joe Petrowski a finalement présenté la motion pour lancer les enchères de parachain, et elle est maintenant adoptée.

Les enchères commenceront le 11 novembre et dureront cinq semaines dans le cadre du calendrier de sortie. Le premier tour d’enchères durera deux jours, après quoi une fin de cinq jours s’ensuivra. Toutes les enchères devraient se terminer le 9 décembre.

Il y a beaucoup d’optimisme pour la vente aux enchères de parachaines de Polkadot. Le réseau canari de la blockchain – Kusama – a lancé ses enchères plus tôt cette année, et l’ensemble du processus s’est déroulé sans accroc. Kusama fonctionne comme un environnement de test pour les projets qui cherchent à se lancer éventuellement sur Polkadot. Avec les deux chaînes fonctionnant sur une technologie similaire, il y a tout lieu de croire que la vente aux enchères de Polkadot sera aussi transparente que possible. KSM 16,51% Kusama / USD KSMUSD 369,84 $

La guerre des blockchains

La vente aux enchères imminente de Polkadot n’est que la dernière d’une série de développements issus de l’espace blockchain. Au cours des derniers mois, une attention massive a été attirée sur les « tueurs d’Ethereum » – essentiellement, les blockchains qui cherchent à usurper Ethereum et à devenir le premier choix des développeurs.

Il y a un peu plus d’un mois, la blockchain Cardano a fait un bond en avant en lançant des contrats intelligents via son hard fork Alonzo. Depuis lors, les développeurs de la blockchain ont annoncé un partenariat après l’autre dans l’espoir d’améliorer son adoption, en particulier dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT). ADA 3,63% Cardano / USD ADAUSD 2,20 $

Bien sûr, cela ne signifie pas qu’aucun de ces tueurs d’Ethereum finirait par prendre sa couronne. Ethereum est également au milieu d’une mise à niveau massive, qui verra la chaîne passer à un modèle de preuve de participation (PoS).

Ethereum a franchi une étape importante en août alors que la blockchain a mis en œuvre avec succès son hard fork londonien. Le fork est une mise à niveau majeure dans la transition vers Ethereum 2.0, introduisant des mesures d’évolutivité et mettant en œuvre un modèle déflationniste pour les jetons ETH. Alors que beaucoup pensent qu’Etheruem 2.0 rendra la blockchain Ethereum plus évolutive, nous devrons attendre et voir. ETH 8,06% Ethereum / USD ETHUSD 3 752,31 $

La nouvelle de Polkadot fixant la date de lancement des parachains a fait monter en flèche le jeton DOT. Alors que l’ensemble du marché des crypto-monnaies est dans le vert, le DOT est en hausse de près de 17% sur la journée. Actuellement assis à 41,36 $ avec 3,24 milliards de dollars en volume réel au cours des dernières 24 heures.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.