Polkadot lance officiellement les premières parachaines opérationnelles sur son réseau

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les entités qui exploiteront les six premières parachains mises aux enchères par l’équipe Polkadot sont Acala Network, Moonbeam, Parallel Finance, Astar et Clover.

***

Le projet Blockchain dont la proposition principale est axée sur la connexion avec d’autres réseaux, Polkadot, a officiellement annoncé le lancement des premières parachaines opérationnelles sur son réseau, qui fonctionnent comme des blockchains individuelles fonctionnant en parallèle au sein de l’écosystème protocolaire.

Premières parachaines vendues aux enchères à Polkadot

Cela a été annoncé par l’équipe Polkadot dans un communiqué officiel, dans lequel ils soulignent que les espaces de la Blockchain principale du projet ont été attribués via un système d’enchères, et que les gagnants sont cette fois Acala Network, Moonbeam, Parallel Finance, Astar et Clover, qui pourra l’utiliser pendant une durée de 96 semaines.

À cet égard, la cofondatrice d’Acala, Bette Chen, a déclaré :

“Después de apostar por Polkadot y Substrate cuando empezamos a construir esto hace más de dos años, no podemos estar más emocionados de lanzar la parachain de Acala con el objetivo de proporcionar una plataforma DeFi y una stablecoin nativa y descentralizada (aUSD) al ecosistema Polkadot et au-delà »

Prochaines enchères en route

Selon l’équipe de Polkadot, il s’agit de la première d’une série d’enchères qui sont prévues pour les prochaines semaines, puisque l’équipe prévoit notamment d’offrir au moins 100 places de parachain aux projets intéressés.

En tant que tel, le prochain lot d’enchères organisé par Polkadot commencera le 23 décembre de cette année, et à ce moment-là, il y aura un total de six parachains qui seront tirés au sort, qui pourraient être intégrés au réseau à partir du 11 mars 2022.

Concernant le fonctionnement des parachains et les avantages qu’elles offrent, le fondateur de Polkadot et co-fondateur d’Ethereum, Gavin Wood, a déclaré :

« Aucune conception Blockchain ne fonctionne de manière optimale pour tous les cas d’utilisation. Chaque chaîne a des avantages et des inconvénients qui la rendent bonne pour certaines applications et pas pour d’autres. Le modèle parachain a été créé avec la conviction que l’avenir de Web3 impliquera de nombreux types de blockchains travaillant ensemble. Tout comme la version actuelle d’Internet répond à différents besoins, les blockchains doivent être en mesure de fournir une variété de services. Les parachaines résolvent cela ».

Rappelons que Polkadot a créé à l’origine une couche zéro connue sous le nom de Relay Chain, qui supporte 100 parachains, ce sont des réseaux Blockchain souverains qui fonctionnent en parallèle, qui bénéficient d’un haut niveau de sécurité et de toutes les autres propriétés offertes par le projet.

Plus d’informations

Pour plus d’informations sur Polkadot et le système parachain, l’équipe responsable recommande de consulter les articles suivants :

Lecture recommandée

Avec les informations du communiqué officiel publié par l’équipe Polkadot

Version par Angel Di Matteo / Bitcoin quotidien

Image de Unsplash