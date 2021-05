Polkadot (DOT)

Polkadot ne produit pas de blocs, il est demandé aux validateurs de réseau de rétrograder les nœuds

Polkadot demande à ses validateurs de rétrograder leurs nœuds à 0.8.30 dès que possible.

Selon certaines informations, la blockchain de couche 1 a cessé de produire des blocs. Le dernier bloc généré remonte à six heures. Maintenant, les validateurs de réseau sont invités à rétrograder leurs nœuds.

«Veuillez rétrograder vos nœuds à la version 0.8.30 et assurez-vous que vous utilisez« –execution = native »», a tweeté le co-fondateur de Polkadot, Gavin Wood.

Seuls les validateurs Polkadot sont tenus de le faire, Kusama, un réseau évolutif construit à l’aide de Substrate, les validateurs doivent rester sur 0.9.0 ou supérieur.

Raj Gokal, co-fondateur de la chaîne de blocs de couche 1 concurrente Solana, a partagé le problème sur Twitter, en disant: «J’espère que vous serez en mesure de le récupérer bientôt», tout en proposant «d’aider comme nous le pouvons». SOL 40,36% Solana / USD SOLUSD 30,54 USD

Créé par Wood, qui est également le co-fondateur du deuxième plus grand réseau Ethereum, le protocole partagé permet aux réseaux blockchain de fonctionner ensemble de manière transparente. Le protocole est l’un des rares concurrents de l’ETH à avoir capté l’intérêt du marché avec son token DOT, la 8e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 18,80 milliards de dollars.

Le prix du DOT n’est actuellement pas affecté par les problèmes avec le réseau, en hausse de plus de 30% au cours des dernières 24 heures. Cette hausse des prix est survenue après avoir perdu 73% de sa valeur par rapport à son sommet historique de près de 50 $ réalisé il y a moins de 10 jours, lors de la récente vente massive sur le marché.

Le DOT a anéanti tous ses gains réalisés cette année en s’effondrant à ses niveaux de mi-janvier. Au moment de la rédaction, il se négociait à 21,73 $.

