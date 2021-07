Polkadot pourrait alimenter le prochain Internet

Il existe de nombreux arguments convaincants pour expliquer pourquoi les investisseurs devraient envisager À pois (CCC :DOT-USD) à l’heure actuelle. Le marché plus large de la cryptographie reste nettement inférieur à ce qu’il était avant que les choses ne tournent mal début mai.

Mais la crypto-monnaie est établie maintenant, et beaucoup pensent qu’un rebond se produira. Les crypto-monnaies avec de vraies perspectives, y compris Polkadot, ont peu de raisons de s’inquiéter à long terme. Le jeton DOT a dépensé ces derniers jours entre 15 $ et 17 $ environ. S’il peut retracer l’historique de ses prix et revenir dans les 30 et 40 $, cela fera le bonheur de nombreux investisseurs.

Ainsi, les passionnés de crypto-monnaie qui établissent une position maintenant alors que les prix sont momentanément bas pourraient prendre une décision sage et rentable. Voici trois raisons qui pourraient être invoquées pour catalyser une telle décision.

Polkadot sur Coinbase

Le DOT était inscrit sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) de retour à la mi-juin. Malgré le fait que l’introduction en bourse de Coinbase ait déçu, une chose est claire: Coinbase est un endroit idéal pour les crypto-monnaies aux États-Unis Investopedia l’appelle “le principal échange de crypto-monnaie grand public” aux États-Unis. Sa popularité, son interface utilisateur intuitive et sa liquidité élevée signifient que la crypto les investisseurs vont continuer à l’utiliser intensivement.

Bien que le prix du DOT ait baissé depuis son ajout à Coinbase, c’est clairement positif. Coinbase partage régulièrement de nouvelles informations sur le DOT et les autres crypto-monnaies qu’il prend en charge sur les réseaux sociaux, ce qui en fait un choix solide pour ceux qui cherchent à suivre les changements.

Polkadot et le « Next Web »

En discutant de la façon dont la blockchain pourrait devenir la nouvelle base d’Internet, Polkadot élabore clairement une stratégie pour s’y intégrer de manière majeure. Certes, je ne suis pas un expert de la technologie blockchain ou de la crypto-monnaie ; Je suis souvent déconcerté par ce que je lis sur les projets dans l’espace.

Mais s’il existe presque certainement des systèmes pyramidaux et des escroqueries perpétrés sous le couvert de la technologie blockchain, nous ne pouvons pas nous permettre de les rejeter en bloc. La blockchain a la capacité de démocratiser notre monde de manière révolutionnaire.

Les protocoles réseau les plus utiles dans les cas d’utilisation possibles de la blockchain seront incroyablement précieux. C’est pourquoi il est si logique de faire attention et d’essayer de comprendre Polkadot dès maintenant.

Polkadot se présente comme « un protocole réseau évolutif, interopérable et sécurisé pour le prochain Web ».

Alors, en tant que profanes, que devons-nous comprendre à propos de Polkadot et du jeton DOT ?

La transmission de données est la clé

Polkadot souligne qu’il est interopérable. La capacité de transférer des informations sur des réseaux disparates est puissante. Cela fait partie de la beauté d’Internet.

Polkadot permet le transfert de données et de jetons à travers les blockchains. Cela signifie que les données peuvent être envoyées via Polkadot à travers les blockchains publiques et privées. Théoriquement, cela permettra de créer des applications en utilisant des sources de données disparates, multipliant ainsi l’utilité globale.

Je ne peux pas prétendre le comprendre pleinement sans une formation en informatique. Il existe cependant des parallèles clairs entre ce que fait Polkadot et les efforts visant à établir l’interopérabilité d’Internet il y a des décennies. C’est parfois opaque, mais cela vous fait aussi réaliser que l’opportunité est potentiellement aussi importante.

Chaîne de relais

L’interopérabilité inter-chaînes de Polkadot fonctionne à travers sa chaîne de relais. Je compare cela au modèle hub and spoke utilisé par les aéroports. L’image vivante des rayons – les compagnies aériennes – entrant dans un hub aéroportuaire de toutes les directions est analogue aux chaînes de blocs disparates qui se connectent à la chaîne de relais de Polkadot.

Si l’entreprise réussit à devenir le relais dominant entre les blockchains, elle devrait gagner en valeur massivement.

Pour l’instant, des choses comme la liquidité et l’accessibilité feront évoluer le prix du DOT. Le tableau d’ensemble, cependant, est sa technologie et ce qu’elle promet de faire.

