Polkadot pourrait être l’avenir sécurisé de la blockchain

Polkadot a beaucoup attiré l’attention depuis la création du projet en 2016 grâce à son équipe fondatrice. Polkadot est l’idée originale du Dr Gavin Wood, qui est l’un des co-fondateurs originaux d’Ethereum et qui a eu l’idée du langage de programmation Solidity.

Wood a quitté son poste de CTO chez Ethereum en 2016, peu de temps après le lancement de la plate-forme sur le réseau principal. Il avait déjà partagé une vision de la façon dont le développement d’Ethereum pourrait se dérouler, mais il semble que ses cofondateurs ne soient pas d’accord. Wood a donc décidé de mettre en œuvre sa vision en tant que Polkadot, un nouveau projet.

Caractéristiques de Polkadot

Polkadot possède plusieurs fonctionnalités conçues pour se démarquer des plateformes concurrentes. L’un des plus notables est que Polkadot a une sorte de réseau frère appelé Kusama, qui fonctionne sur la même base de code. Kusama sert de point intermédiaire entre les réseaux de test de Polkadot et une implémentation complète de Polkadot. Outre la possibilité d’expérimenter, Kusama devrait rester opérationnel en tant qu’environnement réel pour les applications de moindre valeur qui ne nécessitent pas la sécurité et la stabilité de niveau entreprise de Polkadot. Cependant, les deux plates-formes sont comparables en termes d’architecture et de fonctionnement.

Sur le plan architectural, Polkadot établit des comparaisons avec Ethereum 2.0. Les deux plates-formes utilisent le sharding comme moyen d’augmenter la capacité de traitement, chacune déployant une chaîne centrale responsable du maintien de l’état et de la sécurité de l’ensemble de la blockchain. La chaîne centrale de Polkadot s’appelle la chaîne de relais, tandis qu’Ethereum a la chaîne de balise. Dans les deux cas, les chaînes fragmentées se connectent à la chaîne centrale. Polkadot appelle ces chaînes fragmentées des parachaînes.

La plus grande différence entre Polkadot et Ethereum est peut-être que Polkadot vise une interopérabilité complète entre les autres plates-formes de blockchain. Certaines des parachaines connectées à Polkadot fonctionneront comme des parachaines de pont, permettant à quiconque de transférer de la valeur d’un réseau externe dans l’écosystème de Polkadot et vice versa. Les parachaines de pont agissent comme témoins du trafic de pont pour garantir que l’intégrité de la transaction est sécurisée des deux côtés.

Malgré le fait que Gavin Wood était l’un des orchestrateurs de Solidity, Polkadot a évité Solidity en faveur du Substrate Framework. Plutôt que de coder des contrats intelligents à partir de zéro, Substrate est un framework open source permettant à quiconque de créer une blockchain spécifique à une application pour s’exécuter sur Polkadot ou Kusama. Tout développeur connaissant les langages de programmation génériques peut commencer à utiliser Substrat sans apprendre de nouveaux outils.

Le jeton DOT et la garde sécurisée

Polkadot a des forces économiques intrigantes en jeu autour du jeton DOT natif. Comme toutes les autres plates-formes, DOT joue un rôle essentiel dans le consensus et la gouvernance du réseau. Polkadot fonctionne sur une variante de Proof of Stake appelée Proof of Stake nominé ou NPoS. C’est similaire à la preuve de participation déléguée utilisée par EOS, en ce sens que les détenteurs de jetons DOT peuvent nommer un validateur en déléguant leurs jetons.

Cependant, contrairement à EOS, un validateur peut également choisir de financer sa propre participation – ce n’est pas une condition pour être nominé. De plus, alors qu’EOS ne compte que 21 validateurs, Polkadot en prend actuellement en charge près de 300, il est donc beaucoup plus décentralisé.

Polkadot exploite une autre couche de tokenomique autour de ses parachaînes. Les parachains ne peuvent se connecter au réseau Polkadot qu’en remportant l’un des nombres limités de créneaux de parachains, qui sont attribués au plus offrant lors des enchères de parachains. L’offre gagnante reçoit un bail pour un nombre fixe de mois.

Les projets qui soumissionnent pour des créneaux de parachain peuvent effectuer des prêts participatifs, demandant aux supporters de promettre leur DOT pour la durée du bail de parachain. En retour, les projets offrent leurs propres jetons en récompense. Ce processus crée une dynamique supplémentaire pour l’économie du DOT, car les détenteurs ont le choix de déléguer des jetons pour sécuriser le réseau contre des récompenses ou de les prêter à des projets en échange de récompenses de jetons de projet.

